Spieler nutzt den Fehler eines Verkäufers eiskalt aus, ergattert RTX 5070 für nur 112 Euro

Eine RTX 5070 kostet derzeit etwa 700 Euro. Mit einem Trick hat ein Spieler für diese Grafikkarte nur 112 Euro gezahlt. Dafür hat er ein Gesetz im Staat Kalifornien für sich ausgenutzt.

Der Nutzer erklärte, dass er in einer Walmart-Filiale gewesen sei und dort eine RTX 5070 für nur 130 US-Dollar erworben habe. Zum Vergleich: Laut Geizhals zahlt ihr für eine RTX 5070 in Deutschland mindestens 700 Euro, wenn nicht sogar mehr.

Dazu nutzte er ein Gesetz im Staat Kalifornien aus. Denn unter der Grafikkarte stand ein falsches Preisschild, welches jedoch der Filialleiter wohl am Ende anerkennen musste. Davon berichtet das englischsprachige Magazin WCCFTech.

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Person zahlt für Grafikkarte nur 130 US-Dollar, weil die Grafikkarte an der falschen Stelle steht

Was ist das für ein Gesetz? In Kalifornien gilt nach dem Gesetz der Grundsatz des niedrigsten ausgezeichneten Preises. Einzelhändler sind gesetzlich dazu verpflichtet, an der Kasse den niedrigsten Preis zu berechnen, der am Regal, auf dem Etikett oder in der Werbung für dieses Produkt angegeben ist. Selbst dann, wenn das Preisschild an dem Regal zu einem anderen Produkt gehört (via lacounty.gov).

Genau das nutzte die Person an dieser Stelle eiskalt aus. Auf dem Bild, welches der Nutzer auf Reddit postete, ist zu sehen, dass im Regal eine RTX 5070 gestanden haben soll, darunter jedoch das Preisschild für eine Wasserkühlung von Corsair. Da das Preisschild jedoch unter der Grafikkarte gestanden haben soll, konnte sich der Nutzer auf genau diese Regelung berufen.

Mit einem Kassenbon kann er obendrein belegen, dass er die RTX 5070 wirklich für nur 129 US-Dollar erhalten hat. Umgerechnet sind das etwa 112 Euro.

Es geht aber noch dreister: Ein Spieler bestellt Hardware auf Amazon, sein Paket geht aber verloren. Er bekommt Ersatz zugeschickt, doch storniert seine Sendung parallel. Am Ende hat er eine CPU von AMD und eine SSD zu viel. Mehr dazu auf MeinMMO: Ein Spieler nutzt Service von Amazon dreist aus, ergaunert sich 2 AMD-CPUs und 2 SSDs im Wert von rund 1.000 Euro