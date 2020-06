Exploit ist so schlimm, dass Destiny 2 vielleicht den neuen Dungeon schließen muss

In Destiny 2 macht gerade ein Exploit die Runde, der Spielern eine Menge zusätzlichen Loot einbringen kann.

Hier kommt der Exploit zum Einsatz: Mehrere Spieler wie die YouTuber „Jarv“ und „Cheese Forever“, machen gerade auf eine Möglichkeit aufmerksam, mehr Loot als gedacht aus dem neuen Dungeon „Prophezeiung“ einzusacken.

Prophezeiung ist der dritte Dungeon im Spiel, der in einer verzerrten Welt spielt. Bis zu drei Hüter können gemeinsam in den Dungeon, um sich der Herausforderung dort zu stellen. Am Ende gibt es dann die Belohnung in Form von Loot, wie beispielsweise:

Die neue DAITO-Schmiede-Rüstung

Eine neue Version der „Prüfungen der Neun“-Rüstung

Spieler vermuten: Das bleibt nicht lange

So nutzen Spieler den Exploit: Wir wollen an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gehen, aber im Grunde läuft es folgendermaßen ab. Nachdem der finale Boss des Dungeons besiegt wurde, wird der Loot nicht eingesammelt.

Stattdessen tauscht einer der Spieler den Charakter, was zur Folge hat, dass man den Checkpoint direkt an der Schatzkammer bekommt und den Loot einsacken kann. Durch Wiederholung kann dies wohl mehrfach ausgenutzt werden. So können Spieler nebenbei auch XP und Umbral-Engramme farmen.

Das sagt die Community: Bei den Fans ist die Sache relativ klar. In den Kommentaren wird von einem „Game-Breaking Bug“ gesprochen – was aus Sicht vieler zur Folge haben dürfte, dass er in naher Zukunft von Bungie gefixt wird. Manche befürchten sogar, dass der Dungeon sich zeitweise komplett verabschieden könnte, bevor Spieler den Exploit zu stark ausnutzen – und das, wo der Dungeon sowieso auf Sicht verschwinden wird. Auf YouTube klingt das beispielsweise folgendermaßen:

„Der Prophezeiung-Dungeon, wenn Bungie das hier sieht: ADIOS“

„Morgen ist der Prophezeiung-Dungeon weg“

Zuletzt gab es einen Exploit, der AFK-Farmen in den Schmieden der Schwarzen Waffenkammer ermöglichte. Hier konnten Spieler sich ebenfalls einfach Umbral-Engramme sichern – damit war aber nach kurzer Zeit wieder Schluss.