Spieler will seine Frau zu WoW überreden, doch das klappt erst mit einer moralisch fragwürdigen Quest

World of Warcraft macht am meisten Spaß, wenn man es mit Freunden oder dem Partner spielt. Ein WoW-Fan berichtet jetzt von seinem Versuch, seine Frau von Azeroth zu begeistern. Letztlich war das Vorhaben erfolgreich. Doch zu welchem Preis?

Wie gelang es dem Spieler, seine Frau für WoW zu begeistern? Auf Reddit berichtet windsshi, dass seine Frau nicht mit WoW aufgewachsen ist. Das MMORPG von Blizzard war ihr immer „zu cartoonig, zu generisch“. Dennoch ließ sie sich irgendwann dazu überreden, dieser World of Warcraft eine Chance zu geben.

Das Paar probierte es zuerst mit WoW Classic. Das war ein Fehler. Diese Version fühlte sich für sie zu angestaubt und alt an. Weiter ging es mit dem modernen WoW. Das neue Startgebiet sowie die Regionen von Dragonflight fand sie „okay“. Große Begeisterung wollte weiterhin nicht aufkommen. Doch dann entdeckte die Frau etwas, das ihr vorher nicht aufgefallen war.

Eine andere Story aus der Community von World of Warcraft:

Moralisch fragwürdig, aber …

Was begeistert die Spielerin? Die Frau von windsshi sah per Zufall, dass man sich in WoW auch eine Klasse mit dem Namen Todesritter erstellen konnte. Die sah so spannend aus, dass sie ihrem Mann vorschlug, mit einem neuen Charakter noch einmal von vorn anzufangen. Es war das erste Mal, dass sie etwas in WoW von sich aus machen wollte. windsshi freute sich.

Im Startgebiet der Todesritter hatte die Frau dann offenbar sehr viel Spaß daran, die hiesigen Quests zu machen und „Zivilisten niederzumetzeln, ihre Städte zu zerstören, ihre Felder zu versalzen.“ Sie fand sogar eine recht effiziente Methode, mehrere Gefangene gleichzeitig zu foltern.

Zu guter Letzt fragt windsshi die Community: „Sollte ich mir Sorgen machen? … Vielleicht, wenn ihr die Quests für Todesritter ausgehen. Hat in diesem Zusammenhang jemand einen Vorschlag, welche Erweiterung wir beginnen sollten, sobald sie die Todesritter-Einführung abgeschlossen hat?“

Wie reagiert die Community? Mit über 2.100 Upvotes und 250 Kommentaren. Zum einen erinnern sich mehrere WoW-Spieler, wie es für sie war, ihre Frau zu WoW zu bringen.

breads33 schreibt auf Reddit etwa: „Ich habe meine Frau für WoW begeistert. Es ist eine wirklich lustige und wunderbare Sache, die man mit jemandem teilen kann, den man liebt. Hab Geduld. Sei verständnisvoll. Coache sie nicht zu viel. […] Du kannst die Erkundung und das Lernen durch ihre Augen miterleben. Herzlichen Glückwunsch!“

Otherwise_Temporary5 erinnert sich auf Reddit: „Witzigerweise habe ich meine Frau für WoW begeistert und jetzt ist sie besser als ich. Sie ist in einem mythischen Raid-Team und so. Angefangen hat alles mit einem kleinen RPG, das sie gespielt hat, und ich sagte: Wenn du das magst, wird dir WoW wahrscheinlich auch gefallen. Wir haben schon viele Abenteuer zusammen erlebt.“

Viele Spieler haben aber auch Empfehlungen für die nächsten Inhalte, die sich lohnen könnten, wenn man moralisch fragwürdige Todesritter-Quests mag.

nosy_goblin nennt auf Reddit seinen klaren Favoriten: „Legion. Die Inhalte der Ordenshalle der Todesritter sind fantastisch.“

LinYuXie ergänzt auf Reddit: „Entweder Wrath of the Lich King oder Legion. Wrath, wenn sie den Fortgang der Geschichte für die Todesritter und die ganze Handlung rund um den Lichkönig sehen will. Oder Legion, wenn sie mehr Klassenfantasie will (auch die Waffen-Skins sind cool).“

Kalandros-X verweist auf die Horde (via Reddit): „Warte nur, bis sie Horde spielt und die Quest bekommt, bei der du ein Dorf im Sturmsangtal niedermachst, sie wird es lieben.“

Habt ihr schon mal ein MMORPG mit eurer Partnerin oder eurem Partner gemeinsam gespielt? War es schwer, eure bessere Hälfte dazu zu bringen? Wie sind eure Erfahrungen? Verratet es in den Kommentaren! Eine weitere Story aus der WoW-Community findet ihr hier: Spieler aus WoW feiert den 20. Geburtstag seiner Gilde vollkommen allein, Community und Blizzard richten ihn auf