Spieler schreibt nach 29.908 Stunden negative Steam-Review, spielt trotzdem 11 Jahre lang 7 Stunden täglich

Die Rezension eines verärgerten Gamers sorgte für Aufsehen bei der Community. Ein Aufbauspiel auf Steam macht ihn so wütend, dass er seine Gefühle niederschreiben musste. Doch die Anzahl seiner Spielstunden über der Rezension gibt seiner Meinung einen besonderen Beigeschmack.

Was frustriert den Gamer? Der Spieler und Steam-Nutzer coruptisma postete eine Rezension zu dem Spiel Cities: Skylines, in der er sich über Folgendes beschwert: Die Updates in dem City-Builder würden das Spiel unspielbar machen, wenn man Mods benutzte. Die seien jedoch unumgänglich, da die ungemoddete Version aufgrund des Designs der Gebäude „unerträglich” sei.

„Die ständigen Probleme durch Updates haben dieses Spiel zum mit Abstand frustrierendsten Spiel meines ganzen Lebens gemacht”, schreibt der Spieler zum Abschluss seiner Rezension. Da es sich um eine Meinung handelt, ist die Aussage für ihn berechtigt. Allerdings sorgen die angezeigten 29.908 Spielestunden dafür, dass die Community auf Reddit diese Rückmeldung belächeln muss.

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Knapp 30.000 Spielstunden unerträgliches Spielerlebnis … wirklich?

Was bedeuten die beinah 30.000 Spielstunden? Der Reposter der Rezension auf Reddit hat in Anbetracht der Spielestunden und des Release-Datums von Cities: Skylines Folgendes berechnet: Wenn er seit dem Release angefangen hat zu spielen, wird er in den knapp 11 Jahren täglich ungefähr 7,38 Stunden in das Spiel gesteckt haben. Und dann hat er sich trotzdem dazu entschieden, eine negative Review zu schreiben.

„Das ist der ganz typische Paradox-Gamer”, schreibt OwlJames unter dem Redditpost, „beschwert sich darüber, dass das Spiel scheiße sei, und spielt es dann für tausende von Stunden mitsamt all den DLCs (genauso wie ich).”

Andere Nutzer schreiben jedoch auch, dass die 29.908 Stunden in Cities: Skylines nur mit geringer Wahrscheinlichkeit reine Spielzeit seien. Es könne sich auch um AFK-Stunden („Away From Keyboard” = nicht an der Tastatur) handeln, oder Zeit, in der der Launcher offen gelassen wurde.

„Es ist sehr leicht, in Paradox-Games Spielstunden zu sammeln”, schreibt The_wulfy, „sie haben alle Launcher, die auch als Spielzeit gezählt werden, und die meisten dieser Spiele lassen sich minimieren, ohne das System nennenswert zu belasten. Ich hatte Crusader Kings III mal etwa eine Woche lang geöffnet und habe es gar nicht bemerkt.”



Während sich manche Nutzer fragen, was an der ungemoddeten Standardversion von Cities: Skylines so schlimm sei, gibt es eine Handvoll Spieler, die der Steam-Rezension trotz der unpassenden Spielstunden zustimmen.

Inwiefern stimmen andere Spieler zu? Auch wenn die Rezension gemeinsam mit den angehäuften Spielstunden einen leicht ironischen Beigeschmack hat, gibt es einige Nutzer auf Reddit, die dem Inhalt trotzdem zustimmen:

„Die Rezension ist legitim”, findet WhatANoob2025, „Mods und Assets machen den Spaß an diesem Spiel aus und je mehr man davon hat, desto länger braucht das Spiel zum Laden. Wenn etwas kaputtgeht, muss man alles bis ins kleinste Detail neu konfigurieren. […] Man verbringt einen Haufen Zeit damit, Mods zu aktivieren und zu deaktivieren, bis das Spiel wieder läuft.”

Andere sehen diese Erklärung als möglichen Grund, wie die 29.908 Stunden des Spielers wirklich zustande gekommen sein könnten, wie auch Taowulf: „29.000 Stunden sind völlig normal, wenn man versucht, die richtige Startreihenfolge für über 100 Mods zu ermitteln.”

Wenn ihr selbst tausende Spielstunden in Echtzeit-Strategiespiele investiert habt und etwas Neues sucht, haben wir hier auf MeinMMO ein paar Inspirationen für euch gesammelt. Vielleicht ist ein Kandidat dabei, der demnächst mit eurem Eifer belohnt wird: 6 Echtzeit-Strategiespiele auf Steam, in die ihr locker 1.000 Stunden stecken könnt