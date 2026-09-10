Spieler will mit seinem Setup angeben, hängt Laptop kopfüber auf, scheitert katastrophal

Einige Menschen tun alles für den großen Ruhm im Internet. Einer ging dafür so weit, dass er für eine paar Augenblicke Ruhm ein Notebook beschädigte. Dabei wurde er vorher bereits gewarnt, dass seine Aktion keine gute Idee sei.

Auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken teilen wohl gerade Nutzer Bilder von ihrem Setup und erhoffen sich dafür ein paar Augenblicke Ruhm und Likes.

Ein Nutzer wollte genau diesen Trend nachahmen und ebenfalls ein „cooles“ Setup vorstellen. Leider endete das Experiment in einer Katastrophe. Zumindest für die Hardware, nicht für den Nutzer, der seinen Fehler aber nicht einsehen will. Davon berichtet das englischsprachige Magazin WCCFTech.

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Nutzer hängt Laptop kopfüber auf, wenig später brechen die Scharniere

Was hat er genau gemacht? Um ein cooles Setup zu kreieren, stellte der Nutzer sein Notebook auf den Kopf, also das Display nach unten und die Tastatur nach oben. Das Problem daran ist, dass das Notebook nur bedingt für so eine Aktion geeignet ist. Denn so eine Aktion belastet die beiden Scharniere, die Tastatur und Display zusammenhalten, stark.

Auf Reddit rieten ihm vernünftige Menschen davon ab, dies zu machen, aber er schenkte ihnen keine Beachtung und veröffentlichte stattdessen einen Post, um sein cooles Setup zu bewerben. Wenige Stunden später taucht dann ein weiterer Post des Nutzers auf Reddit auf, wo er um Hilfe bittet, weil sein Laptop beschädigt worden sei. So schreibt einer unter seinem Hilferuf:

Alter, ich hab gerade erst vor ein paar Stunden deinen Beitrag gesehen, in dem du um eine Bewertung für dein neues Setup gebeten hast … Und jetzt das. Ich wollte dieses „kopfüber“-Setup eigentlich auch mit meinem Laptop ausprobieren, da ich denselben Laptop und denselben Ständer habe, aber nachdem ich das gesehen habe: auf keinen Fall …

Auch andere reagieren ähnlich: Man habe ihn genau vor diesem Ergebnis gewarnt, aber er habe alle Warnungen in den Wind geblasen für ein wenig Internet-Ruhm. Das Problem müsse er jetzt alleine ausbaden. Ob der Hersteller das Notebook noch unter Garantie reparieren wird, ist fraglich, da er die Beschädigung mit seiner Aktion selbst verschuldet hat.

Ein Nutzer schickt seinen Laptop zur Reparatur, das Gerät kommt mit weniger Arbeitsspeicher zurück als ursprünglich gekauft. Der Verkäufer begründet das damit, dass der RAM inkompatibel sei. Auf Amazon und beim Händler selbst kann man aber weiterhin die alte Konfiguration kaufen: Spieler schickt Laptop zur Reparatur, der Verkäufer entfernt 32 GB RAM, die Begründung macht viele fassungslos