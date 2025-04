Ein Spieler kämpft seit Jahren mit schlimmen PC-Problemen: Stellt nach 5 Jahren fest, dass er seine Grafikkarte falsch montiert hat

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Hinzu kommt, dass der zweite Slot nicht an die CPU, sondern an den Chipsatz angebunden ist und dadurch ohnehin langsamer arbeitet. Außerdem muss sich eure Grafikkarte dann die Verbindung zusätzlich noch mit weiteren Dingen teilen, die ebenfalls mit dem Chipsatz kommunizieren.

Warum spielt der Slot eine wichtige Rolle? Grafikkarten werden in der Regel in den ersten langen x16-Steckplatz auf dem Mainboard montiert, da dieser die größte Bandbreite für Daten liefert und normalerweise auch die schnellste und direkte Verbindung zur CPU anbietet. Daneben bieten Mainboards oft noch weitere PCIe-Slots an, etwa x1, x2, x4 und x8, diese sind dann oft für Zusatzkarten wie WLAN oder Sound reserviert. Je mehr Lanes ein Slot anbietet, desto höher ist die Bandbreite.

Was ist genau das Problem? Der Nutzer erklärte, dass er in seinem Computer eine neue WLAN-Karte einbaute und anschließend das Gefühl hatte, noch weniger Leistung als vorher zu haben. Hier fiel ihm dann auf, dass die Grafikkarte im falschen PCIe-Slot steckte.

