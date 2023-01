Wie wichtig ist Endgame in Spielen wie WoW? Einige glauben, die „Sucht“ danach habe MMOs schweren Schaden zugefügt

Spieler fordern regelmäßig neues Endgame, also Inhalte, die euch auch später noch beschäftigen. Doch diese Forderungen haben jetzt eine hitzige Diskussion ausgelöst.

Endgame kommt für viele User nach der „langweiligen“ Level-Phase. Denn hat man seinen Charakter auf das maximale Level gebracht, dann kommen die eigentlich spannenden Herausforderungen: Knackige Raids, PvP oder ein komplexes Handwerkssystem, welches gemeistert werden will. Spiele wie WoW bieten hier jede Menge Möglichkeiten:

Dungeons im heroischen und mythischen Modus meistern.

Tägliche Weltquests, die man erfüllen kann.

Quests der Fraktionen, die man jeden Tag abschließen kann.

Ihr könnt gemeinsam mit anderen Spielern epische Gegner erledigen, um Ruf zu sammeln.

Außerdem kann man Handwerkswissen durch wöchentliche und einmalige Aktivitäten sammeln, um die Berufe aufs Maximum zu bekommen.

Gibt es keinen oder kaum „Endgame“, dann beginnen sich einige Spieler schnell zu langweilen, denn dann gibt es für sie nichts mehr zu tun und keinen Grund mehr, das Spiel zu starten. Doch braucht es wirklich „Endgame“, damit Spiele wirklich gut sind?

Brauchen Spieler wirklich „unendlichen Fortschritt“?

Auf reddit diskutieren Spieler darüber, ob es wirklich diese „Sucht“ nach mehr Endgame wirklich brauche. Die „Sucht“, dass man jede Woche einen neuen Raid laufen könne oder sein Gear um noch 3 weitere Punkte zu verbessern.

Für viele Spieler sei die Levelphase nur noch ein verlängertes Tutorial, bevor man endlich mit dem richtigen Spiel, dem Endgame, anfangen könne. Spiele wie ESO beschleunigen bewusst die Level-Geschwindigkeit, damit Leute schneller in die finalen Inhalte kommen können. Dabei stecken viele Entwickler auch in der „Levelphase” Zeit in schöne und traurige Quests, wie eine Geschichte aus WoW zeigt.

So erklärt jemand, dass Entwickler immer zwei Spiele entwickeln müssten und das würde langfristig schaden, weil keiner der beiden Teile gut wäre:

Zum einen das Spiel, wo Personen ihre Charaktere auf das Maximum leveln.

Zum anderen das Spiel, wo man sich dann im Endgame austoben kann.

Dabei glauben einige, dass es diese „Sucht“ gar nicht brauche. Denn Endgame und eine tolle Balance seien gar nicht so wichtig, wenn die Spieler genügend Abwechslung bekämen. Denn dann würden sie sich auch nicht langweilen:

Alles, was die Spieler brauchen, ist Abwechslung, und dann werden sie den Rest der Arbeit selbst erledigen. Wenn ein Monster eine coole Waffe fallen lässt, die man in Elden Ring nicht benutzen kann, fängt man an, darüber zu fantasieren, wie man seinen nächsten Charakter bauen könnte, um sie zu benutzen. Die Leute sind auch über ein Jahrzehnt später noch süchtig nach Skyrim, weil es immer eine neue Mod gibt, die sie beim nächsten Durchspielen ausprobieren können. – Das meint User Infidel-Art (via reddit)

Spiele wie Elden Ring würden auch heute noch tausende Spieler fesseln. Und das nicht, weil sie tolles Endgame böten, sondern weil sie eine lange Geschichte erzählen, die aber auch irgendwann endet. Spieler würden sich freuen, dann ein neues Abenteuer zu beginnen.

Gibt es auch positive Beispiele? Andere nennen als Gegenbeispiele etwa Spiele wie EVE: Online, die kein maximales Level besitzen, auf welches Spieler stoßen könnten. Hier entwickeln Spielern ihre eigenen Geschichten.

Zu solchen Spielen gehört etwa auch das Singleplayer-Spiel Crusader Kings 3, welches davon lebt, dass Spieler bei jedem Spieldurchlauf ihre eigenen Geschichten entwickeln:

Viele wollen einen Charakter spielen und starke Freundschaften

Doch die Meinung über das Endgame teilen nicht alle. Es gibt genügend Nutzer, die erwidern: Viele wollen über Jahre hinweg den gleichen Charakter spielen und nicht immer neu anfangen. Schließlich habe man seinen Charakter auch lieb gewonnen und verbinde Erinnerungen damit. Man habe mit ihnen Schlachten geschlagen oder sei erbittert gescheitert. Das habe nichts mit dem verteufelten Endgame zu tun.

Moderne MMORPGs würden in ganz anderen Aspekten schwächeln. So hätten moderne MMORPGs „den sozialen Aspekt des Genres“ vergessen und es gehe nicht nur um Kämpfe, sondern um die vielen kleinen Dinge, die ein MMORPG ausmachen würden (via reddit.com).

Bereits früher gab es die Diskussion, ob Solo-Inhalte nicht sogar MMORPGs töten, weil die Leute lieber alleine spielen wollen und keine Lust auf soziale Kontakte haben. Denn Features wie Dungeon-Finder machen MMOs ohnehin zu leicht, sodass man keine sozialen Kontakte mehr pflegen müsse.

Auch MeinMMO-Autorin Anny glaubt, dass soziale Kontakte in MMORPGs heute so gut wie gar nicht mehr stattfinden. Und dafür seien verschiedene Dinge verantwortlich:

