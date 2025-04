Spieler bekommt von Amazon ein Bauteil für seinen Gaming-PC gleich 30-Mal geliefert, doch leider ist das Teil fast völlig wertlos

Ein Spieler hat sich auf Amazon eine Heatsink für seine M.2-SSD bestellt. Doch überraschend bekommt er nicht nur eine geliefert, sondern eine ganze Kiste voll. So richtig hilfreich ist das für ihn nicht und das Teil ist auch nicht sonderlich viel wert.

Was hat er da geliefert bekommen? Er selbst erklärt in einem Post auf Reddit, dass er eine Heatsink bestellt hat, da das ursprüngliche Modell auf seinem Mainboard nicht ausreichte. Eine Heatsink ist ein kleines Bauelement, welches auf eine M.2-SSD montiert werden kann, um die Wärme abzuleiten.

Doch von Amazon bekommt er nicht nur ein Modell geliefert, wie bestellt, sondern gleich eine Kiste mit 30 Stück. Er selbst meint dazu, dass ihm dutzende SSDs lieber gewesen wären: „Wenn es doch nur echte SSDs wären. Was soll ich jetzt mit dem Rest machen???“

Was kostet so eine Heatsink überhaupt? Passiv kühlende Heatsinks sind ohne M.2-SSD in der Regel nicht sehr teuer und das ist auch bei diesem Modell der Fall: Die UVP ARCTIC M2 Pro liegt bei 9,99 Euro, zum aktuellen Zeitpunkt bekommt ihr sie auf Amazon sogar für 4,99 Euro. Damit dürfte der Gesamtwert des Pakets zwischen 150 und 300 Euro liegen.

Versandfehler passieren immer wieder

Passiert so etwas häufiger? Ja, es passiert immer wieder, dass Personen etwas auf Amazon oder bei einem anderen Händler bestellen und am Ende mehr als ein Paket oder einen Gegenstand erhalten:

Warum solche Versandfehler passieren, ist in den meisten Fällen nicht bekannt, da sich Amazon zu solchen Mehrfachsendungen selbst nie öffentlich geäußert hat.

Normalweise muss man zu viel gelieferte Ware zurückschicken

Was passiert normalerweise bei doppelten Sendungen? Normalerweise gehört euch zu viel gelieferte Ware nicht und ihr müsst die Sachen melden. Schließlich habt ihr mit Amazon oder der anderen Firma nur über eine bestimmte Menge einen Kaufvertrag geschlossen. MeinMMO hat mit einem Rechtsanwalt gesprochen und gefragt, was man tun sollte, wenn man zu viel Ware erhalten hat. So erklärt er:

Auch wenn man die Zuviellieferung gern behalten will, hat man kein Recht dazu. Denn in solchen Fällen ist man im Rechtssinne „bereichert“, ohne dass es hierfür einen rechtlichen Grund gibt. Daher muss man mithelfen, dass die Ware wieder zurück zum Verkäufer gelangt. Bleibt man als Kunde stur, kommen sogar strafrechtliche Schritte in Betracht.

Grundsätzlich gilt, das erklärt auch der Rechtsanwalt: Der Fehler der Zuviellieferung liegt beim Verkäufer und nicht beim Kunden. Daher muss der Verkäufer auch den Fehler ausbaden und sich um die Lösung kümmern.

