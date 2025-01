Der nächste große Gaming-Flop auf Steam und PS5 nach Concord kommt von der Firma hinter Dark Souls

Trotz Erfolgen mit Tekken 8, Elden Ring oder Dragon Ball: Sparking! Zero läuft es auch für Bandai Namco nicht immer gut. Neben gecancelten Spielen zu One Piece und Naruto hat man im Januar 2025 auch den Stecker bei einem Anime-MMORPG gezogen: Neues MMORPG von Firma hinter Elden Ring und Tekken sollte Fans von Anime und PvE begeistern – Ist jetzt für immer offline

Das führt auch dazu, dass erneut Mitarbeiter entlassen werden. Schon im November 2024 kündigte man an, dass man 18 % der Belegschaft entlässt. Wie PCGamer berichtet, hieß es da aber, dass es nicht an der Performance lag, sondern an fehlender Arbeit für die Mitarbeiter.

Was hat der CEO angekündigt? Auf LinkedIn kündigte der CEO, Herve Hoerdt, des verantwortlichen Studios Reflector Games an, dass keine neuen Projekte für das Universum von Unknown 9 geplant sind. Das Projekt würde nicht nachhaltig für die Zukunft des Studios sein.

Was ist Unknown 9: Awakening? Am 17. Oktober 2024 veröffentlichte Bandai Namco das AAA-Spiel Unkown 9: Awakening. Das Action-Adventure war ziemlich ambitioniert, scheiterte aber direkt zum Release. Auf Steam konnte man maximal 285 gleichzeitige Spieler erreichen und aktuell hat das Spiel auf Steam nur 49 % positive Bewertungen.

