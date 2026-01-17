Weil er sein Lieblingsspiel auf Steam nicht mehr zocken kann, entwickelt ein blinder Spieler seine eigene Mod – und hilft damit anderen

Gamer können hartnäckig und einfallsreich sein. Das beweist ein Nutzer, der nun seine Geschichte teilt. Er kann durch eine Behinderung eines seiner Lieblingsspiele auf Steam nicht mehr zocken und entschließt sich kurzerhand, selbst eine Lösung zu basteln.

Was hat der Gamer geteilt? Der Nutzer ChipsAhoiMCCoy schreibt in seinem Reddit-Post vom 15.01.2026, dass er genervt davon sei, ohne Sehkraft Terraria nicht mehr zocken zu können. Er sei nicht von Geburt an blind, sondern habe sein Sehvermögen irgendwann verloren. Dadurch soll er sich entschieden haben, selbst eine Accessibility-Mod für Terraria zu basteln.

Der Nutzer habe laut eigenen Angaben keinerlei Erfahrungen mit Coding. Aber mithilfe des KI-Tools Claude Code soll er es dennoch geschafft haben. Es habe ihn zwar etliche schlaflose Nächte gekostet, aber am Ende sei ein zufriedenstellendes Ergebnis herausgekommen.

Die Mod ist mittlerweile auch auf Github verfügbar und heißt Terraria Access. Für die Modifikation benötigen Spieler den tModLoader über Steam, den NVDA screen reader von der offiziellen Website und die Mod selbst.

Wie Studenten hingegen KI für den eigenen Vorteil nutzen und damit sensible Daten von Personen stehlen, seht ihr in folgendem Video:

Audio-Hinweise und Sprachnarration sind Gamechanger

Wie funktioniert die Mod ingame? Der Creator des Mods erklärt in einem Kommentar des Beitrages selbst, wie die Mod funktioniert. Er verlinkt im Originalpost eine Testaufnahme von sich, in der er die Funktionen der Modifikation vorstellt.

Der NVDA Screen reader soll ingame Textpassagen, Menüs, Anzeigen und Gespräche während des Spielens vorlesen, damit Nutzer sich orientieren können. Dazu kommt, dass der Mod Gamepads und sogar einen experimentellen Maus- und Tastaturmodus unterstützen soll.

Ebenso sollen Funktionen wie Audio-Hinweise für Bewegungen, NPCs, Crafting, Housing und Baumodi Gamern das Spielen vereinfachen. Warnhinweise in Form eines lauter werdenden Biepens von Gegnern, je nach Abstand zum Spieler, sollen auch implementiert sein.

Die Mod soll nach eigenen Angaben des Entwicklers gut genug funktionieren, dass bereits mehrere Personen Terraria blind durchgespielt haben. Dabei ist Terraria nicht das einzige Spiel, das von blinden Personen gespielt werden kann. Ein beeinträchtigter Streamer zockt sogar CS:GO und ist wahrscheinlich besser als die meisten Spieler.

Eine eigene kleine Fangruppe für das Modprojekt

Wie kommt der Mod an? Der Post hat mittlerweile über 2.600 Upvotes gesammelt (Stand 16.01.2026) und es gibt schon seit Längerem einen Discord-Server für das Projekt, auf dem Spieler nach Tipps und Tricks fragen können. Bei der Community kommt der Beitrag gut an:

Gaming-Burrito sagt (via Reddit): „Das ist so cool. Danke, dass du diesen Mod gemacht hast, der es noch mehr Spielern ermöglicht, dieses wundervolle Spiel zu genießen.“

Dangerous_Excuse4706 schreibt (via Reddit): „Inspirierend. Wirklich inspirierend … Wenn wir mit Widrigkeiten konfrontiert werden, können wir am meisten wachsen.“

KubosKube erklärt (via Reddit): „Ich hasse LLMs, Vibe Coding und generative KI mit einer Hingabe. Dieser Mod ist aber der einzige und perfekte Anwendungsfall für solch ein Tool.“

Dadurch zeigt sich, dass die Community Probleme lösen kann, selbst wenn niemand daran glaubt. Aber nicht nur im Hilfebereich wird an Mods tagtäglich gebastelt. Denn im Vergleich zur Accessibility-Mod von Terraria gibt es auch eher lustige Mods, wie zum Beispiel im neuen Spiel Hytale: Die ersten Mods machen Hytale hässlicher als zuvor, kommen direkt gut an