Sparkurs von NetEase wirkt sich wohl auch auf das neue MMORPG zu Warhammer aus

Was wissen wir zu dem Warhammer-MMORPG? Das Spiel soll die Unreal Engine 5 nutzen und sich stark auf PvE-Inhalte fokussieren. Man möchte kein traditionelles Kampfsystem wie Tab-Targeting nutzen. Ansonsten ist derzeit nicht mal bekannt, in welchem der beiden Warhammer-Universen das MMORPG spielen wird. Alles Weitere erfahrt ihr hier: Ein neues MMO zu Warhammer klingt fast zu gut, um wahr zu sein – Das wissen wir

Was hat das mit dem Warhammer-MMORPG zu tun? Das neue Warhammer-MMORPG entsteht bekanntlich beim US-Studio Jackalyptic Games, das von Genre-Urgestein Jack Emmert (Neverwinter Online, Star Trek Online, City of Heroes) angeführt wird. Der bisherige Publisher des Spiels? NetEase.

