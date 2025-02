Konzern feuert Entwickler eines Überraschungs-Hits auf Steam, das zeitgleich Hunderttausende auf die Server lockt 

Marvel Rivals ist ein Third-Person-Shooter für den PC, PlayStation 5 und Xbox Serie X|S. In diesem kostenlosen Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Charakters ...

Wenn die Entscheider dann kein Folgeprojekt für die nicht mehr benötigten Entwickler in der Hinterhand haben, sind Entlassungen innerhalb der Games-Industrie leider ein oft eingesetztes Mittel, um Kosten einzusparen und so die Gewinne zu maximieren. Davor sind auch namhafte Studios wie BioWare nicht geschützt – nicht wahr, EA?!

Da jeder Interessierte Marvel Rivals kostenlos herunterladen und spielen kann, lassen sich aus all den Infos jedoch keine Rückschlüsse auf die Einnahmen ziehen. Es gibt jedoch Berichte, laut denen Marvel Rivals allein im ersten Monat mehr als 130 Millionen US-Dollar Umsatz generiert haben soll (via 80.lv ). Zudem sprechen auch Betroffene wie Sasser von einem finanziellen Erfolg.

„Das ist so eine verrückte Branche … Mein hervorragendes, talentiertes Team hat gerade dabei geholfen, ein unglaublich erfolgreiches neues Franchise in Marvel Rivals für NetEase Games zu entwickeln … und wurde gerade entlassen!“

