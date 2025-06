„Das beste Spiel, das ich je gespielt habe“: Ein Soulslike, das 2024 viele Spieler auf Steam begeisterte, ist so günstig wie noch nie

Tanks in WoW verzichten auf Heiler und DDs – machen Mythisch+12 einfach so

Black Myth: Wukong ist ein neues Action-RPG, in dem ihr die Rolle des Affenkönigs Sun Wukong einnehmt. Das Spiel orientiert sich an dem Roman „Die Reise nach We...

Habt ihr bislang mit dem Kauf gehadert, könnte jetzt der richtige Augenblick dafür sein. Oder habt ihr Black Myth: Wukong bereits ausprobiert? Schreibt uns eure Erfahrungen damit gerne in die Kommentare. Das Spiel konnte in der Community einen großen Erfolg feiern: Ein Action-Game räumt bei den Steam Awards 2024 ab, ist sogar noch erfolgreicher als Baldur’s Gate 3

Andererseits sind die User auf Steam sehr angetan. Sie geben dem Spiel eine Bewertung von satten 96 %. Das führt zur Einstufung „Äußert positiv“. In ihren Rezensionen fassen die Spieler zusammen, was den Titel so gut macht:

Wie viel kostet das Spiel aktuell? Noch bis zum 26. Juni 2025 ist Black Myth: Wukong auf Steam um 20 % reduziert. So günstig war der Titel seit seinem Release am 20. August 2024 noch nie.

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

Ihr steuert nämlich einen Affen, der an den Affenkönig der chinesischen Mythologie angelehnt ist. Generell orientiert sich die Handlung des Spiels am Roman „Die Reise nach Westen“. Das Buch ist ein Klassiker der chinesischen Literatur und diente bereits für andere Werke der Popkultur als Vorlage – etwa für Dragon Ball.

Um welches Spiel geht es? Black Myth: Wukong erschien im Jahr 2024. Das Action-Rollenspiel erinnert in manchen Aspekten an die Souls-Spiele von FromSoftware, hat aber allein durch den Protagonisten eine eigene Identität.

