Sony verschenkt PS4-Spiele, doch in Deutschland verpassen wir das große Highlight

Sony hat die Aktion #PlayAtHome gestartet, die Menschen dazu motivieren soll, zu Hause zu bleiben. Dabei schenkt Sony an Spieler in fast der gesamten Welt eine der coolsten Spiele-Reihen für die PlayStation. Nur Deutschland und China müssen darauf verzichten.

Welche Spiele gibt es umsonst? Ab dem 16. April bis zum 5. Mai können sich alle Nutzer über zwei kostenlose Spiele im PlayStation Store freuen:

Weltweit erhalten alle den Zugriff auf das Adventure Journey.

Fast überall gibt es zudem die Nathan Drake Collection, in der die ersten drei Teile der Spiele-Reihe Uncharted enthalten sind.

Nur Deutschland und China bekommen anstelle von Uncharted das Action-Adventure Knack 2.

Knack und Journey gibt’s von Sony für lau

Warum die Auswahl für Deutschland anders ausfällt, als bei den anderen Regionen, wissen wir nicht. Sie wird zudem mit gemischten Gefühlen gesehen.

Viele hätten gerne ebenfalls die ersten Teile von Uncharted gespielt. Andere sehen aber auch einen Vorteil in Knack 2. Beide Titeln haben wir euch bereits genauer vorgestellt.

Wie bekommt man die beiden Gratis-Spiele? Die beiden PS4-Games werden ab 5 Uhr morgens des 16. April kostenlos im PS Store zum Download bereits stehen (bis dahin werden sie als kostenpflichtig angezeigt).

Sucht nach dem jeweiligen Titel im PlayStation Store auf eurer PS4 oder folgt diesen Links:

Uncharted ist ein Highlight, doch einige freuen sich über Knack 2

Was ist das Besondere an Uncharted? Die Uncharted-Reihe ist ein Action-Adventure, das bisher nur für die PlayStation erschien. Der erste Titel kam 2007 für die PS3 heraus und inzwischen gibt es 4 Teile mit Nathan Drake und zudem einige Spin-offs.

Uncharted 4 gibt es übrigens aktuell als monatliches PS Plus Gratis-Spiel im April.

Insgesamt kommt die Reihe auf mehr als 41 Millionen Verkäufe, was sie zu einem der bestverkauften Spiele-Franchises macht. Uncharted 4 allein gehörte zu den besten verkauften Exklusiv-Titeln der PS4 von Release bis August 2019 (via Twitter).

Unsere Kollegen von der Gamepro gaben Uncharted 1 eine Wertung von 88%, Uncharted 2 von 92% und Uncharted 3 sogar von 94%.

Wie reagieren die Spieler auf den Verzicht? Während sich einige Spieler über die Nathan Drake Collection gefreut hätten, sehen viele andere die Situation positiver.

Denn genau diese Collection war bereits im Januar 2020 Teil von PS Plus – sprich, so gut wie alle PS-Plus-Mitglieder dürften die Nathan Drake Collection bereits haben. Außerdem haben offenbar generell viele Spieler bereits die Uncharted-Reihe in ihrem Besitz, während Knack 2, das alternative Gratis-Game für Deutschland, deutlich seltener gekauft wurde.

MeinMMO-Leser Hans Dornauer ist sogar enttäuscht, dass er in Österreich wohnt und dort nur Zugriff auf Uncharted und eben nicht auf Knack 2 hat.

Übrigens, falls ihr aktuell generell kein Geld für neue Spiele ausgeben und lieber für lau zocken wollt, dann schaut euch diese PS4-Games mal genauer an: Die 17 besten kostenlosen Spiele für die PS4 in 2020