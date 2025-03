Die Amazon Frühlingsangebote haben gerade ein unschlagbares Angebot für euch auf Lager: Die PS5 Slim zusammen mit Astro Bot ist jetzt zu einem Preis erhältlich, der so niedrig ist wie nie zuvor!

Wer bisher gezögert hat, sich die PlayStation 5 zu holen, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit, zuzuschlagen – und das mit einem echten Gaming-Highlight im Schlepptau: dem offiziellen Spiel des Jahres 2024, das den kultigen Roboter Astro Bot in den Mittelpunkt stellt. Ein besseres Angebot für diese Kombination gab es noch nie!

Leistungsstarke NextGen-Performance im schlanken Gehäuse: PS5 Slim im Bundle-Angebot zum Bestpreis!

Der beste Zeitpunkt, um auf den PS5-Zug aufzuspringen, ist jetzt!

Die PlayStation 5 Slim stellt die kompaktere Variante von Sonys erfolgreicher Konsole dar. Trotz ihrer schlankeren Bauweise liefert sie euch weiterhin die gleiche leistungsstarke NextGen-Konsolenpower. Ihr bekommt die bewährte Hardware, darunter eine blitzschnelle SSD für kurze Ladezeiten und die Möglichkeit, Spiele in 4K bei bis zu 120 Bildern pro Sekunde zu erleben. Auch der revolutionäre DualSense-Controller ist mit von der Partie, inklusive adaptiver Trigger und haptischem Feedback, die euer Spielerlebnis so immersiv wie noch nie machen.

Ein Metascore von 94 und zahllose positive Rezensionen beweisen: Astro Bot ist zurecht das Spiel des Jahres 2024!

Im Amazon Frühlingsangebot findet ihr neben der PS5 Slim die wahre Überraschung dieses Bundles: Astro Bot! Wenn ihr Astro’s Playroom auf der PS5 schon geliebt habt, wird euch die volle Astro-Erfahrung komplette aus den Latschen hauen: Das neue Astro Bot ist ein vollwertiger Plattformer, der euch durch eine bezaubernde Welt voller detailverliebter Levels und zahlreicher PlayStation-Referenzen führt.

Schlichtweg genial: Der DualSense Wireless hat sich das Kürzel “NextGen” verdient!

Astro Bot nutzt dabei die gesamte Technik der PS5 optimal aus. Mit den haptischen Features des DualSense-Controllers erlebt ihr jede Bewegung von Astro Bot hautnah und die adaptiven Trigger lassen euch die Herausforderungen in euren Fingerspitzen spüren. Bunte, verspielte Welten, charmante Animationen und ein wunderschöner Soundtrack runden dabei das brillante Platforming-Erlebnis ab. Wenn ihr also ein Spiel sucht, das nicht nur ein echtes Meisterwerk ist, sondern auch die technischen Highlights der PS5 in vollem Ausmaß hervorhebt, führt kein Weg an Astro Bot vorbei!

Unser Angebots-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Deals. Wenn ihr die besten Rabatte und Aktionen also künftig nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!