Sony hat ein neues Update für die PS5 vorgestellt, doch das könnte euch bis zu 1.200 Euro kosten

Sony hat für seine PS5 eine ganze Reihe neuer Features vorgestellt. Mit dabei ist auch ein Update für den erweiterbaren Speicher.

Sony hat ein umfangreiches Update für die PS5 vorgestellt. Mit dabei sind etliche Komfortfunktionen:

Unterstützung eines zweiten Controllers in einem Spiel.

Dolby Atmos in Spielen mit 3D-Audio

verbesserte Möglichkeiten, einer Gruppe von Spielern beizutreten.

Mit dabei ist auch ein Update für SSDs, die ihr in eurer PS5 verbauen könnt. Doch wollt ihr das Maximum wirklich ausreizen, dann kostet euch das richtig Geld.

Sony lässt euch jetzt größere Speicher in eure PS5 verbauen

Was bietet das Update? In Zukunft könnt ihr in eurer PS5 m.2-SSDs mit bis zu 8 TB Speicherplatz verbauen. Bisher funktionierten nur Speichermodule mit bis zu 4 TB. Ihr könnt daher in naher Zukunft euren Speicherplatz verdoppeln, wenn ihr bereits eine m.2-SSD mit 4 TB in eurer PS5 verbaut habt.

Was ist das Problem? Die Preise für solche Modelle mit 8 TB Speicherplatz sind derzeit richtig teuer. Zwei Modelle seien einmal beispielhaft genannt:

Für eine Sabrent M.2-SSD mit 8 TB zahlt ihr derzeit auf Amazon rund 1.200 Euro

Für eine Corsair MP600 PRO mit 8 TB zahlt ihr rund 910 Euro.

Wer also wirklich das absolute Maximum an Speicherplatz aus seiner Konsole holen möchte, zahlt aktuell viel Geld für solche Modelle. Fest steht zwar, dass Spiele immer größer werden und die wenigsten Spieler darauf vorbereitet sind, doch 8 TB sind derzeit definitiv noch keine Normalität im Gaming.

Sollte die Auswahl an großen M.2-SSDs steigen, dürften langfristig auch die Preise fallen. Aktuell dürften 1 bis 2 TB noch locker ausreichen.

Wann kommt das Update? Vermutlich in 4 bis 6 Wochen. Das aktuelle Update wird nur an Beta-Tester ausgespielt, das offizielle Update folgt in der Regel ein paar Wochen später.

Wollt ihr an der Beta teilnehmen, müsst ihr euch direkt bei Sony registrieren. Ihr bekommt dann eine Bestätigungs-E-Mail, sobald ihr angenommen werdet. In der Regel kann das etwas dauern.

Wie groß wird das Update? Das ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, wenn wir mehr dazu wissen. In der Regel liegen Updates auf der PS5 zwischen ein paar hundert Megabyte und gut 3 GB.

