Sony stellt nach 7 Jahren ein neues Gerät vor, welches gerade ein beeindruckendes Comeback erlebt

Sony hat nach Jahren einen neuen Plattenspieler vorgestellt. Eine Technik, die sich seit Jahren wieder großer Beliebtheit erfreut. Doch warum eigentlich?

Das hat Sony vorgestellt: Sony bringt nach 7 Jahren wieder zwei neue Plattenspieler auf den Markt: Ein Einsteigermodell (PS-LX3BT, 399,99 US-Dollar) und ein höherwertiges Modell (PS-LX5BT, 499,99 US-Dollar). Seinen letzten, neuen Plattenspieler hatte Sony im Jahr 2019 vorgestellt (Sony PS-LX310BT).

Der PS-LX3BT kann ab sofort vorbestellt werden und wird im Februar auf den Markt kommen, während der PS-LX5BT im April erhältlich sein wird. Die Vorstellung ist überraschend, doch passt sie zum Comeback, den der Plattenspieler seit Jahren wieder erfährt.

Plattenspieler erleben seit Jahren eine Wiedergeburt am Musikmarkt

Warum kehrt der Plattenspieler zurück? In einer Zeit, in der fast die gesamte (Musik-)Welt auf Streaming setzt und digital gehört und verkauft wird, ist es fast schon überraschend, dass Plattenspieler ihr Comeback feiern. Doch das hat gute Gründe (via Netz-Blog.de):

Plattenspieler gelten als Gegenpol zur schnellen, immateriellen Streaming-Welt: Sie bieten haptisches Sammeln, ein ritualisiertes Hören und einen als „wärmer“ empfundenen Klang, oft verbunden mit Nostalgie und Retro-Trend.

Hinzu kommt, dass Vinyl, so nennt man Schallplatten, zu einem Sammlerhobby geworden ist: Farbiges Vinyl, Sonderauflagen, signierte Editionen und Neuauflagen erhöhen den Reiz, etwas Seltenes und dauerhaftes im eigenen Besitz zu haben.

Außerdem kauft man hier ein physisches Objekt: In einer Welt, in der vieles digital wird, ist das für manche Menschen ein reizvoller Gedanke, wieder etwas besitzen zu können. Denn Firmen wie Ubisoft erinnern uns oft genug daran, dass wir digitale Inhalte nicht wirklich besitzen.

