Sony bringt das 80-Euro-Dragon-Age kostenlos zu PS Plus: „Ich wär so sauer, wenn ich Veilguard gekauft hätte“

Erst Ende 2024 veröffentlichte EA BioWares neuestes Game Dragon Age: The Veilguard. Jetzt kündigte Sony das AAA-Game für PS Plus ab März 2025 an. Die Reaktionen der Community sind gemischt.

Was ist passiert? Am 26. Februar 2025 kündigte Sony die neuen Spiele für PS Plus im März 2025 an. Darunter unter anderem BioWares aktuelles AAA-Spiel Dragon Age: The Veilguard. Dies ist ungewöhnlich, da Vollpreisspiele wie The Veilguard, das zum Release 59,99 Euro in der normalen und 79,99 Euro in der Deluxe-Version kostete, normalerweise erst viele Monate nach dem offiziellen Release in Abo-Services aufgenommen werden.

Dies kommt nach gemischtem Feedback zum Launch und der letzten Ankündigung von EA, dass The Veilguard hinter den Sales-Erwartungen zurückgeblieben sei. Auch jetzt scheint die Aufnahme des Games in den PS-Plus-Roster die Spieler zu spalten.

Was genau die Community sagt, lest ihr in dieser News. Wenn ihr aber ab dem 1. März direkt in The Veilguard eintauchen wollt, haben wir hier vier Tipps zum Start für euch:

Zwischen Häme und Optimismus – So reagiert die Community

Wie reagiert die Spielerschaft? Je nach Plattform finden sich unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung von Dragon Age: The Veilguard für PS Plus. Von Verwirrung über Häme bis hin zu vorsichtigem Optimismus findet sich alles.

Auf X.com, ehemals Twitter, sind viele Leute verwirrt von der Entscheidung, das eigentlich fast 80 Euro teure AAA-Game jetzt schon in ein Abo zu packen. X-User @Tom1973_1 fragt zum Beispiel, Was ist mit Dragon Age passiert? Haggis Horror will hingegen in seinem Kommentar wissen, wie tief Dragon Age gefallen sei.

Der größte Teil an Kommentaren drückt aber Häme bis hin zu Schadenfreude aus:

Der Moment, wenn dein Game so erfolgreich ist, dass du es nur wenige Wochen nach dem Release verschenkst – @AlphaMageSos via X

– @AlphaMageSos via X Ich wär so sauer, wenn ich Veilguard gekauft hätte. Aber das hab ich nicht, weil es scheiße ist. – @Phoenix2A_1980s via X

– @Phoenix2A_1980s via X Es sagt so viel, dass Veilguard JETZT SCHON auf dieser Liste ist. – @xJustAnthrGamer via X

Auf Reddit sieht es wiederum anders aus. In zwei unterschiedlichen Posts drücken einige Spieler von The Veilguard vorsichtige Hoffnung aus:

NGL, ich freue mich auf den Meinungsumschwung, aber seid bereit für den Zustrom von „dieses Spiel ist eigentlich wirklich gut“ vor, dank der PS+ Gratiszugaben. – Scouse_Werewolf via Reddit

– Scouse_Werewolf via Reddit Ich mag deinen Optimismus sehr und vielleicht wird es ja so kommen – Dachshunds_N_Dragons via Reddit als Antwort auf Scouse_Werewolf

– Dachshunds_N_Dragons via Reddit als Antwort auf Scouse_Werewolf Ich hoffe, neue Spieler können mit dem Spiel Spaß haben. Es ist es total wert und reines Eye Candy noch dazu. – xyZora via Reddit

Allgemein herrscht aber eher Zurückhaltung.

Zum Release sprach MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski übrigens zusammen mit dem GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge und Michael Graf im GameStar Talk über Dragon Age: The Veilguard:

Ein Spiel, das die Community spaltet

Wie kam Dragon Age: The Veilguard an? Zum Release von Dragon Age: The Veilguard bekam das Spiel zumindest von der Spielepresse vorrangig Lob. Auf Metacritic kumulierte sich damals der Score auf stolze 84 von 100 möglichen Punkten auf. Mittlerweile liegt der Metascore nur noch bei 82 Punkten.

Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hatte lobende sowie kritische Worte in seinem Anspielbericht übrig: Das neuste Dragon Age im Test: The Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen

Von den Spielern kam aber schnell Kritik am Spiel. Zum einen störte es viele alteingesessene Dragon-Age-Fans, dass sie ihren World State nicht in The Veilguard übertragen konnten. Weiterhin wurde bemängelt, dass das Game eher ein Action-RPG sei und viele beliebte Punkte wie die tiefgreifenden, schweren Entscheidungen der alten Games nicht mit sich bringt.

Unter den Steam-Spielern erhielt The Veilguard zum Release allerdings 79 % positive Reviews. Dies bildete einen starken Kontrast zum Metacritic-User-Score von damals nur 3.4 Punkten. Warum es hier derart große Unterschiede gibt, könnt ihr hier nachlesen: Nutzer bewerten Dragon Age: The Veilguard auf Metacritic viel schlechter als auf Steam – Wie kann das sein?

Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser News steht das Game bei einem User-Score von 3.9 auf Metacritic. Auf Steam hingegen liegt die Bewertung mittlerweile bei Ausgeglichen . Kritisiert wird hier, die Story sei schlecht geschrieben und man fühle sich während der Dialoge oft wie in einer HR-Präsentation. Ein anderer Punkt ist, dass der Spieler das Geschehen nur minimal beeinflußen könne, was für ein Dragon-Age- aber auch ein BioWare-Spiel ungewöhnlich sei.

Lob gibt es für Dragon Age: The Veilguard hingegen für das Kampfsystem, das vielen Spielern Spaß mache. Auch der letzte Story-Akt macht viele der positiven Rezensenten glücklich. Zudem wird immer wieder die Grafik gelobt.

Schlussendlich muss jeder selbst für sich entscheiden, ob man The Veilguard mag oder nicht. PS5-Besitzer mit PS-Plus-Abo können das Game eben ab dem ersten März selbst einmal anzocken und sich eine eigene Meinung bilden. Wer damit durchstarten möchte, kann sich mit unserer Guide-Sammlung schon einmal die wichtigsten Infos für einen guten Start anlesen.