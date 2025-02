PS Plus Essential: Alle kostenlosen Spiele im März 2025 für PS4 und PS5 – Dieses Mal mit einem besonders epischen Rollenspiel

Die Spiele für PS Plus Essential im März 2025 für die PS5 und PS4 wurden offiziell bekannt gegeben. Wir stellen euch die Spiele kurz vor und zeigen, wann sie verfügbar sind.

Welche PS Plus Spiele gibts im März 2025? Auch im März 2025 gibt es wieder drei Spiele, die ihr euch mit dem PS Plus Essential Abo holen könnt.

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

TMNT: The Cowabunga Collection (PS5/PS4)

Sonic Colors: Ultimate (PS4)

Ab wann sind die Spiele verfügbar? Die Spiele sind immer ab dem ersten Dienstag eines Monats verfügbar:

PS-Plus-Spiele verfügbar: 04. März 2025, gegen 12:00 Uhr

Alles Wichtige zu den kostenlosen Spielen von PS Plus Essential im März 2025

Hier stellen wir euch die drei Spiele einmal kurz vor:

Dragon Age: The Veilguard (PS5): Dragon Age: The Veilguard ist ein storygetriebenes Rollenspiel von BioWare, das den vierten Teil der Reihe von Dragon Age bildet. Statt eines einzelnen Helden steht eine Gruppe von einzigartigen Charakteren im Mittelpunkt, die gemeinsam eine große Bedrohung bekämpfen.

Das Spiel setzt auf ein actionreiches Kampfsystem, spielergetriebene Entscheidungen und handgefertigte Gebiete statt einer offenen Welt.

Mit seinen emotionalen Geschichten und der Möglichkeit, enge Bindungen zu seinen Begleitern aufzubauen, hat The Veilguard die Dragon Age-Formel der bisherigen Titel weiterentwickelt und bietet ein fesselndes Abenteuer für Fans der Reihe.

TMNT: The Cowabunga Collection (PS5/PS4): TMNT: The Cowabunga Collection ist eine Retro-Spielesammlung, die 13 klassische Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiele aus den 80ern und 90ern enthält. Dazu gehören Arcade-Titel, NES-, SNES-, Sega- und Game Boy-Spiele.

Die Sammlung bietet verbesserte Features wie Online-Multiplayer für einige Titel, Speicherfunktionen, Zurückspulen und eine digitale Galerie mit Konzeptzeichnungen.

Sonic Colors: Ultimate (PS4): Sonic Colors: Ultimate ist eine Neuauflage des 2010 erschienenen Plattformers Sonic Colors. Das Spiel bietet verbesserte Grafik, flüssigere Performance und neue Features wie einen zusätzlichen Spielmodus und anpassbare Inhalte.

Spieler steuern Sonic durch bunte Welten, nutzen die Kräfte der Wisps und kämpfen gegen Dr. Eggman, um gefangene Aliens zu befreien.

Was muss ich sonst beachten? Habt ihr euch die Spiele aus dem letzten Monat für PS Plus noch nicht geholt, dann solltet ihr euch beeilen. Sobald die neuen Spiele verfügbar sind, werden die alten wieder abgeschaltet. Wollt ihr euch die Spiele holen, braucht ihr zwingend das kostenpflichtige PS Plus -Abo für eure PS4 oder PS5.

Mehr zu PS Plus: Ihr wollt wissen, welche Inhalte zu welchem Abo von PS Plus gehören und welches am besten zu euch passt? MeinMMO stellt euch alle Optionen von PS Plus vor und erklärt, welches am besten zu euch passt: PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?