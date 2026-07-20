Fans können gerade besondere Momente aus Solo Leveling hautnah erleben, aber sie lachen ausgerechnet den Protagonisten aus 

Am 17. Juli 2026 öffnete die Solo Leveling Exhibition im Tokyu Plaza in Shibuya ihre Pforten. Die Ausstellung zum Anime ist noch brandneu und hat erste Reaktionen bekommen. Doch die ersten Eindrücke konzentrieren sich vor allem auf die Darstellung des Protagonisten.

Was ist das für eine Ausstellung? Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine interaktive Erlebnis-Ausstellung zum Anime. Es gibt großangelegte Nachbauten ikonischer Schauplätze aus Solo-Leveling, beispielsweise den Doppel-Dungeon.

Hinzu gesellen sich lebensgroße Figuren und Video-Installationen, die mit interaktiven Elementen das Publikum unterhalten sollen. In einem YouTube-Video einer Besucherin könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen:

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Zudem gibt es exklusives Fan-Merchandise, das sich die Liebhaber des Animes sichern können. Allerdings ist das limitiert, denn es gibt nur 5.000 der Merchandise-Sets, die mit einem streng limitierten VIP-Ticket als Geschenk beigegeben werden.

Im Netz landen deshalb gerade die ersten Bilder der frisch eröffneten Ausstellung. Doch vor allem der Protagonist Sung Jin-woo regt dabei besondere Aufmerksamkeit.

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Sung Jin-woo auf Wish bestellt

Was ist mit dem Protagonisten los? Auf X hat die Seite Anime Updates zwei Bilder zur Ausstellung gepostet. Auf einem davon ist Protagonist Jin-woo zu sehen, wie er auf einem Thron sitzt. Darunter findet sich ein Kommentar, der sich über das Aussehen des Helden beschwert:

Das ist nicht Jin-woo, das ist Chopped-woo.

Auf Reddit wird dieser Kommentar aufgegriffen und viele stimmen ihm zu. Sie finden nicht, dass die ausgestellte Figur aussehen würde wie Jin-woo. Das liege vor allem an seinen Augen, die viel schmaler sind als im Anime und einen anderen Winkel aufweisen.

Deshalb gibt es viele Kommentare, die sich über die Statue lustig machen. Einige schreiben, dass das System seinen Giftstatus noch nicht bereinigt hätte oder dass der Protagonist aussehe wie von Wish bestellt. Während dieser Artikel hier erstellt wird, trudeln immer mehr solcher Kommentare ein.

Was haltet ihr von der besagten Figur? Findet ihr sie passend oder hättet ihr euch ein anderes Aussehen gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Ausstellung eröffnete kurz nach der Ankündigung eines neuen Films zu Solo Leveling. Der soll die Geschichte rund um den Protagonisten fortführen. Die Ankündigung zum Film findet ihr hier: Solo Leveling bekommt Film statt Staffel 3, schickt Protagonisten in den allerschlimmsten Dungeon zurück