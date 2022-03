RPG-Tipp ist „sehr positiv“ auf Steam, testet jetzt nur kurz den Koop-Modus – Für wen lohnt es sich?

World of Warcraft ist das größte klassische und meistgespielte MMORPG aller Zeiten. Wir fassen das Spiel in einem 3-minütigen Video zusammen.

Wie mache ich mit? Jeder, der Solasta besitzt oder sich noch kauft, kann am Test teilnehmen. Das Spiel kostet auf Steam aktuell 39,99 € . Ihr müsst nach dem Kauf lediglich in den Einstellungen des Spiels die Beta aktivieren:

Wer sollt sich das Spiel ansehen? Alle Fans von Pen and Paper oder Videospiel-Umsetzungen wie Baldur’s Gate, Das Schwarze Auge oder Shadowrun werden auch Freude an Solasta haben. Der größte Unterschied ist, dass ihr mehr auf „eigene“ Charaktere angewiesen seid und weniger persönliche Story der einzelnen Charaktere erspielt.

Kämpfe werden in rundenbasierter Strategie gespielt. Ihr bewegt euch und wirkt Zauber oder greift an nach einer „Initiative“, welche vor dem Beginn des Kampfes eine Reihenfolge festlegt.

Was ist das für ein Spiel? Solasta: Crown of the Magister erschien bereits im Mai 2021 als reiner Singleplayer-Titel. Das traditionelle RPG basiert auf dem weltbekannten Rollenspiel Dungeons & Dragons.

Sucht ihr nach einem Koop-Spiel fürs Wochenende oder schlicht nach einem traditionellen RPG? Dann solltet ihr euch Solasta: Crown of the Magister anschauen. Das testet auf Steam gerade die Multiplayer-Beta.

