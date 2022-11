iPhone 13 für nur 11€: Top-Handys am Singles Day supergünstig im Angebot

Der Singles Day beschert euch tolle Angebote. Schnappt euch jetzt bei MediaMarkt ein Top-Handy wie das iPhone 13 oder Galaxy S22 für 11€.

Die Aktion läuft nur bis um 23:59 Uhr. Schnell sein lohnt sich also! Insgesamt sind 11 verschiedene Pakete im Angebot, jeweils zahlt ihr für das Gerät nur 11€. Highlights sind das iPhone 13, das Galaxy S22 inklusive Galaxy Watch4 Classic und das Google Pixel 7. Alle Angebote findet ihr hier:

MediaMarkt: iPhone 13 supergünstig im Angebot

Das Apple iPhone 13 überzeugt mit toller Performance, einem schicken Display und einer hervorragenden Kamera. Am Singles Day könnt ihr euch das Handy bei MediaMarkt zusammen mit einem Handyvertrag mit 20 GB Datenvolumen (bis zu 300 Mbit/s!) und Allnet-Flat im Telekom-Netz richtig günstig sichern.

Für das iPhone 13 zahlt ihr dabei einmalig nur 11€! Monatlich kommen dann 39,96€ dazu, der Anschlusspreis beträgt 39,99€. Der Handyvertrag hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren und verlängert sich danach automatisch. Vergesst also nicht, rechtzeitig zu kündigen.

Das iPhone 13 kostet euch aktuell normalerweise 869,99 Euro, ihr könnt also ordentlich sparen. Das Handy ist in den Farben Mitternacht, blau und rosé verfügbar.

Galaxy S22 + Watch4 Classic für nur 11€

Für alle Samsung-Fans hat MediaMarkt ein erstklassiges Angebot. Ihr bekommt nur noch heute am Singles Day das starke Samsung Galaxy S22 und obendrauf die dazu passende Galaxy Watch4 Classic für nur 11€. Das Smartphone ist in schwarz, grün, Pink/Gold und weiß verfügbar, die Smartwatch kommt entweder in schwarz oder silber.

Dazu gibt es ganze 14 GB Datenvolumen inklusive Telefon-Flat im beliebten Netz der Telekom. Der Handyvertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten und verlängert sich danach automatisch um weitere zwei Jahre. Hier die Kosten im Überblick:

Gerätepreis (Samsung Galaxy S22 + Galaxy Watch4 Classic): 11€

monatlicher Grundpreis: 31,99€

Anschlusspreis: 39,99€

Rechnet man die Kosten auf zwei Jahre hoch, kommt man auf einen Gesamtpreis in Höhe von 818,75 Euro. Das S22 und die Watch4 Classic kosten aktuell zusammen schon 1097 Euro, das Angebot ist also wirklich fantastisch.

Jetzt Samsung Galaxy S22 + Watch4 Classic für nur 11€ sichern!

Neben dem iPhone 13: Weitere Tarifdeals für 11€

Der Singles Day 2022

Der Singles Day findet traditionell am 11.11. statt und bietet ähnlich gute Deals wie der Black Friday. Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr dieses Jahr einen WQHD Gaming Monitor zum Tiefstpreis:

Alle Angebote findet ihr darüber hinaus auch immer in unserer Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag die spannendsten Aktionen und heißesten Deals ausführlich vor.