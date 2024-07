Twitch: Shooter-Legende shroud erklärt, warum er jeden Tag eine besondere Kette trägt

Der Twitch-Streamer und ehemaliger CS:GO-Profi shroud trägt jeden Tag dieselbe Kette. Nun hat er in einem YouTube-Video darüber gesprochen, warum die Kette für ihn so wichtig ist.

Twitch-Streamer Michael shroud Grzesiek ist bekannt für seine Skills in Shootern wie CS:GO und Valorant und erarbeitete sich mit den Jahren einen Ruf als menschlicher Aimbot . Er hat zudem eine große Fangemeinde auf Twitch. Vor Kurzem hat er ein Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er einen besonders emotionalen Einblick in sein Leben gewährt und erzählt, was eine Kette so besonders macht.

Eine Halskette von großer Bedeutung

Was sagt shroud in dem Video? Er erklärt in seinem Video 10 Dinge, ohne die shroud nicht leben kann , dass die Kette, die er trägt, ein polnischer Adler ist, den sein Großvater für seine Mutter gekauft hat, und dass diese Kette von seiner Mutter an ihn weitergegeben wurde. Diese Kette habe eine sehr tiefe Geschichte und sei schon seit unglaublich langer Zeit in der Familie. Er betont, dass die Kette ihm viel bedeute und er das Haus nie ohne sie verlässt :

Wenn ich aus dem Bett steige, ziehe ich als Erstes die Kette an. Wenn ich aus der Dusche komme, lege ich die Kette sofort an. Das ist buchstäblich das, was ich immer tue, und deshalb seht ihr mich immer damit. shroud auf YouTube

Er fügt hinzu, dass er persönlich die polnische Sprache zum Teil verlernt hat, was ihn ein wenig enttäuscht. Aber er erklärt, dass die Kette für ihn wie ein Stück polnische Kultur und Erbe ist, das er überall mit sich herumträgt. Sie ist für ihn mehr als nur ein Accessoire, sie ist ein tägliche Reminder an die Familie und die Geschichte, die ihn geprägt haben.

Hier könnt ihr euch das Video 10 Dinge ohne die shroud nicht leben kann anschauen. Bei Minute 06:43 spricht er über die Kette:

Was sagt er noch? In seinem Video zählt er noch weitere Dinge auf, die ihm wichtig sind. Er zeigt unter anderem seine Lieblings-Crocs, die er überall im Haus trägt, seine Begeisterung für Kaffee und wie sein Vater ihm erste Shooter-Games wie Medal of Honor und Counter-Strike nähergebracht hat.

Sein Vater hat ihn auch dabei unterstützt, seine einen eigenen PC zusammenzubauen. Shroud erwähnt auch, wie sehr er World of Warcraft und Katzen liebt.

Liebeserklärung an seine Freundin Hannah

Abschließend richtet Shroud eine herzliche Liebeserklärung an seine Freundin Hannah. Ihre Beziehung begann durch das Spiel Rainbow Six Siege, und seitdem hat sie ihn in vielerlei Hinsicht begleitet und unterstützt. Shroud erklärt, dass Rainbow Six Siege ihretwegen einen besonderen Platz in seinem Herzen habe und dass er vermutlich immer zu diesem Spiel zurückkehren werde.

Shroud hebt hervor, wie bedeutend Hannah für ihn ist. Er betont, wie sehr sie ihn sowohl in seiner Karriere als auch im persönlichen Leben unterstützt. „Sie tut im wahrsten Sinne des Wortes alles für mich,“ sagt Shroud und fügt hinzu, dass er einen Großteil seiner Streaming-Karriere ihr verdanke.