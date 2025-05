„Werde es wohl nie wieder spielen“ – shroud ist frustriert und löscht Battlefront 2, weil ihm ein unlösbares Problem das Spiel versaut

Der Twitch-Streamer shroud hat Star Wars Battlefront 2 gespielt, aber musste das Spiel schon nach kurzer Zeit frustriert deinstallieren.

Was hat es mit Battlefront 2 aktuell auf sich? Mit dem Start der zweiten Staffel der „Star Wars“-Serie „Andor“ Ende April und den Franchise-Feierlichkeiten zum 4. Mai (engl.: May the forth) hat Star Wars Battlefront 2 neuen Auftrieb bekommen. Die Spielerzahlen des Shooters stiegen deutlich an.

Mit dem Hype kam auch die Forderung nach einem Nachfolger, Star Wars Battlefront 3. Die Chancen auf einen dritten Teil der Reihe stehen aktuell zwar schlecht, das hält Fans nicht davon ab, auf eine Fortsetzung zu hoffen.

Jetzt hat auch der bekannte Twitch-Streamer shroud dem Hype von Battlefront 2 mitgenommen, doch dabei wenig Spaß gehabt.

Fiese Spieler ruinieren den Spaß, machen es unmöglich zu zocken

Wieso hatte shroud keinen Spaß? shroud hat mit einigen anderen Streamern den PvP-Bereich von Battlefront 2 gespielt, hat dort allerdings die toxische Seite der Community kennengelernt.

Immer wieder brachte ein oder mehrere Spieler den jeweiligen Server zum Absturz, auf dem die Streamer spielten. Teilweise kamen sie nicht mal über den Ladebildschirm zu Beginn eines Matches hinaus.

Ein Mitglied des Chats informierte einen der Streamer, dass es in Battlefront 2 einen Exploit gebe, mit dem man anderen Spielern beitreten könne, wenn man den Namen des Ziels wisse. Sobald sie den Server kennen, auf dem die Truppe spielt, bringen sie ihn mit verbotener Drittanbietersoftware zum Absturz.

Das sagt shroud zu der Situation: Irgendwann hatten die Streamer genug und erkannten, dass es keine Lösung für das Problem gibt. Sie werden in jeder einzelnen Runde verfolgt und die Server zum Absturz gebracht – also deinstallierten sie das Spiel. shroud fasste die Situation später für seine Zuschauer wie folgt zusammen:

„Falls ihr euch fragt, wie Battlefront 2 gelaufen ist: Wir konnten nur Koop spielen, weil in dem Moment, in dem wir PvP spielten, wir von jemandem lahmgelegt wurden [Anm. d. Red.: also die Server gecrasht wurden]. Also habe ich das Spiel deinstalliert und werde es wahrscheinlich nie wieder spielen.“ (via X)

Dann führt er aus: „Mir war nicht klar, dass diese Community so toxisch ist, mir war nicht klar, dass sie so manipuliert und kontrolliert wird, von wem auch immer das tut, das ist also bedauerlich.“

Für die Streamer kam es zudem nicht infrage, auf inoffiziellen, benutzerdefinierten Servern zu spielen. Das sei keine Lösung, die Entwickler müssen schon dafür sorgen, dass solche Probleme behoben werden:

„Auf eine Drittanbieter-Lösung zurückzugreifen, weil das Hauptspiel quasi verseucht ist, fühlt sich nicht richtig an. Mir wäre es lieber, es würde repariert werden, was schwierig ist, weil die Entwicklung vor fünf Jahren eingestellt wurde, also wird es wahrscheinlich nie repariert werden, also … Ihr könntet eine gute Zeit haben. Es ist nur so, dass ich streame, also bin ich ein Ziel, also kann ich keine gute Zeit haben, aber ihr könnt spielen. Es hat Spaß gemacht.“

Auch der YouTuber Aysoka erlebte, wie toxisch die Community von Battlefront 2 sein kann. Er forderte einen Spieler zu einem 1v1 heraus, der dann für das Kräftemessen Geld verlangte. Die beiden einigten sich darauf, dass der Gewinner das Geld bekomme, doch der Spieler brach Regel, verlor trotzdem und behielt die Kohle: Gamer glaubt, er ist so gut in Battlefront 2, dass er 100 Dollar für ein Duell verlangt – Verliert vor 2 Millionen Zuschauern