Ein Spieler verlangte 100 Dollar, damit ein YouTuber ein 1v1 gegen ihn in Star Wars Battlefront 2 spielen darf. Dann verlor er, obwohl er sogar seine eigenen Regeln brach.

Was ist das für ein Spieler? Der YouTuber „Aysoka“ hat einen Spieler in Star Wars Battlefront 2 zu einem 1v1 herausgefordert. Dieser verlangte für das Duell jedoch 100 Dollar und verwies auf sein Profil, in dem stand, er hätte 491 von 498 Showdowns in Battlefront 2 gewonnen. Das kitzelte den Ehrgeiz des YouTubers, der für seine Videos zu Battlefront 2 bekannt ist, in denen er 1v1s gegen die besten Spieler des Spiels bestreitet.

Aysoka spielte zum Zeitpunkt der Herausforderung allerdings auf einem Zweitaccount, weshalb der Spieler ihn nicht erkannte. Das Resultat: Der Spieler nahm das Geld und blockierte ihn. Der YouTuber schrieb ihm dann von seinem Haupt-Account, woraufhin der Spieler das 1v1 annahm und überzeugt war, zu gewinnen.

Für das Duell legten beide Seiten ein paar Regeln fest. Aysoka verlangte: Wenn er gewinnt, bekommt er das Geld zurück. Sein Kontrahent bestand wiederum darauf, dass Darth Vader nicht mit Karten gespielt werden dürfe und General Grievous mit der Karte „Fleisch ist schwach“ (engl.: Flesh is weak) verboten ist.

Der Spieler, der als erstes 6x gewonnen hat, ist der Gesamtsieger.

Spieler schummelt, ändert Regeln und verliert trotzdem

So verlief das Duell: Runde 1 bestritten Obi-Wan Kenobi (Aysoka) und Darth Vader, doch der Jedi-Meister ging zu Boden und der YouTuber geriet mit 0:1 in den Rückstand. Dabei stellte er jedoch fest:

Der Spieler hat seine eigene Regel gebrochen und Darth Vader mit Karten gespielt.

Aysoka forderte, dass dieser Regelbruch nicht als Niederlage zähle, doch der Spieler entgegnete, dass er dann sein Geld nicht zurückbekomme.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In Runde 2 kämpfte Aysoka mit Anakin Skywalker gegen General Grievous und stellte fest, dass sein Gegner erneut die eigens aufgestellte Regel brach und den Separatisten mit der Karte „Fleisch ist schwach“ spielte – und trotzdem verlor. Neuer Zwischenstand: 1:1. Diese Niederlage begründete der Spieler mit der ältesten Ausrede des Gamings und schrieb: „Denk nicht, du bist gut. Ich lagge.“

Anschließend war Aysoka mit Yoda, Rey und Luke Skywalker siegreich, woraufhin sein Gegner abermals die Regeln änderte und sagte, der YouTuber müsse die folgende Runde gewinnen, um sein Geld zu bekommen. Es trafen aufeinander:

Yoda (Aysoka) und Darth Vader mit Karten

Aysoka konnte sich erneut durchsetzen und gewann das Duell – doch sein Geld bekam er trotzdem nicht zurück. Der Spieler blockierte ihn erneut.

Zuschauer urteilen: „Lügner, Dieb und eine absolute Niete“

Das sagt die Community: Insgesamt wurde das Video fast 2 Millionen Mal gesehen. Die Kommentare unter dem Video sind klar auf der Seite des YouTubers und sind froh, dass er das Duell gewonnen hat.

Das Video sammelte in rund einer Woche über 5.500 Kommentare. Eine Auswahl der beliebtesten seht ihr hier:

„Das Beste daran ist, dass man weiß, dass er sich dieses Video ansieht.“

„Ein Lügner, ein Dieb und, was am schlimmsten ist, er ist eine absolute Niete in dem einzigen Spiel, das er spielt.“

„Ich spiele dieses Spiel nicht einmal, aber ich war so emotional involviert, dir dabei zuzusehen, wie du diesen Noob zerstörst.“

„Ich wusste von Anfang an, dass er das Geld niemals zurückschicken würde, egal, wie das Ergebnis aussieht.“

„Man konnte seinen gesamten Charakter und seine Moral in dem Moment erkennen, als er die ersten 100 Dollar nahm und davonlief. Der ganze Rest war völlig Charakter-gerecht. Ein mieser Mensch und Spieler.“

Vielen Kommentatoren war früh im Video klar, dass der Spieler sein Wort nicht halten und das Geld zurückschicken würde.

Aktuell ist ein neuer Hype um Star Wars Battlefront 2 entfacht. Zudem fordern und hoffen viele Fans derzeit auf eine Ankündigung des Nachfolgers, Star Wars Battlefront 3. Die Chancen auf einen dritten Teil der Reihe stehen allerdings schlecht: Star Wars Battlefront II wächst um 1.000 % auf Steam, während Spieler eine Fortsetzung fordern – Jetzt äußert sich einer der Entwickler