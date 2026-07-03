Bereits in den ersten Minuten versteckt Shrek 2 einen Witz, den nur Erwachsene verstehen

Shrek wirkt nach außen wie eine normale Animationsfilm-Reihe, die an Kinder gerichtet ist. Aber in den mittlerweile 4 Filmen verstecken sich viele Witze, die man nur als Erwachsener wertschätzen kann. Einen, den die wenigsten bemerkt haben, gibt es im 2. Film.

Obwohl das Shrek-Franchise schon einige Jahre auf dem Buckel hat, gibt es noch immer unzählige Fans, darunter auch viele Erwachsene. Dafür gibt es auch einen Grund, denn schon im 1. Teil versteckten sich in den Filmen einige Witze, die nicht nur Kinder ansprechen sollten.

Einen davon findet man direkt im Intro zu Shrek 2, der 2004 erschienen ist. Dafür müsst ihr nur genau auf ein bestimmtes Magazin achten, das vom großen bösen Wolf gelesen wird.

Auch im Trailer zum kommenden Shrek 5 gibt es Gags, die nicht nur an Kinder gerichtet sind:

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Was wird denn da für ein Magazin gelesen?

Was passiert im Intro? Wie in einem klassischen Märchen sieht man am Anfang von Shrek 2, wie die neue Figur Prince Charming wie ein heldenhafter Ritter zum Schloss des Drachen reist, um die Prinzessin Fiona zu retten. In ihrem Zimmer angekommen, merkt er aber: Von Fiona fehlt jede Spur (immerhin hat Shrek sie bereits im 1. Teil gerettet).

In Fionas Bett befindet sich der große böse Wolf. Der offensichtliche Gag in der Szene ist die Frage von Charming, ob der Wolf Fiona sei. Aber es versteckt sich noch ein Witz im Bild, wenn ihr richtig stoppt oder auf das Magazin vom Wolf achtet. Der liest nämlich die Pork Illustrated. Auf dem Cover ist ein Schwein am Strand im Bikini.

Die Szene könnt ihr hier sehen:

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Worauf spielt das Magazin an? Die Sports Illustrated ist ein amerikanisches Sportmagazin, das seit 1954 veröffentlicht wird, und es gibt auch eine deutsche Version des Hefts. Das Magazin fokussiert sich auf Artikel zu verschiedenen Sportarten und hat über die Jahre auch verschiedene andere Sub-Magazine hervorgebracht.

Eines der bekanntesten ist dabei wohl das Badeanzug-Magazin, das jährlich in den USA erscheint. Darauf bezieht sich hier auch das Magazin vom Wolf, der sich anscheinend gerne Schweine in Bikinis ansieht. Das funktioniert als Gag auf mehreren Ebenen. Zum einen hat es eine visuelle Ebene, ein Schwein im Bikini. Zum anderen ist es eine Anspielung auf etwas, das nur Erwachsene verstehen.

Dadurch schafft es Shrek 2, die Eltern anzusprechen, die mit ihren Kindern im Kino oder auf dem Fernseher geschaut haben. Die gesamte Reihe hat mehrere Witze, die an Erwachsene gerichtet sind, was auch den Vorteil hat, dass man bei einem Rewatch als Erwachsener neue Dinge entdeckt.

Wie steht ihr zum Shrek-Franchise? Guckt ihr die Filme heutzutage noch gerne oder interessiert euch der grüne Oger gar nicht mehr? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr euch gefragt habt, welche Shrek-Figuren die stärksten sind, findet ihr hier die Antwort: Die 10 stärksten Charaktere aus Shrek im Power-Ranking