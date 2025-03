Shrek heiratet in der originalen Geschichte nicht Fiona, sondern eine Prinzessin, die noch hässlicher ist als er

Shrek hat sich Anfang der 2000er mit seiner griesgrämigen Art in die Herzen vieler Familien gezaubert. Obwohl er als Charakter gar nicht zu klassischen Kinderfilmen passt, wurde er zu einer Kultfigur, die bis heute relevant ist. Seine ursprüngliche Geschichte unterscheidet sich aber von den Filmen.

Was ist Shrek? 2001 erschien mit Shrek ein Animationsfilm von DreamWorks Animation und wurde zu einem großen Erfolg und Franchise. Untypisch für das Genre geht es um Shrek, einen Oger mittleren Alters, der eine Prinzessin rettet.

Statt eines selbstlosen Helden fokussiert sich die Story auf den Oger und seine Freunde, die allesamt Parodien klassischer Märchen-Klischees sind. Doch wusstet ihr, dass Shrek auf einem Buch basiert? Das Buch hat dabei einige Unterschiede zu den Filmen.

Bildrechte von Shrek liegen bei Universal Pictures und DreamWorks

Eine etwas andere Geschichte mit einem ähnlichen Kern

Was ist an der Vorlage anders? Das Kinderbuch Shrek! erschien ursprünglich 1990 und stammt von William Steig, einem Cartoonisten und Kinderbuchautor. Auch hier ist ein Oger der Protagonist der Geschichte. Das Buch geht aber deutlich derber an die Hässlichkeit von Shrek ran. So wird anfangs beschrieben, dass die Eltern von Shrek hässlich seien, er aber noch hässlicher.

Shreks Abenteuer beginnt auch nicht, weil er die anderen Fabelwesen von seinem Grundstück vertreiben will, sondern weil seine Eltern ihn rausschmeißen, er sei ja alt genug. Seine Abscheulichkeit wird im Verlauf des Buches weiter hervorgehoben. Er kann Feuer spucken und hat einen so grässlichen Blick, dass er sogar Essen damit aufwärmen kann.

Auf seiner Reise trifft Shrek eine Hexe, die ihm von einem sprechenden Esel erzählt. Der führt ihn zu einem Ritter, den er besiegen muss, um eine Prinzessin zu retten, die noch hässlicher ist als er . Er kämpft auch gegen einen Drachen, der aber kleiner ist als die spätere Frau von Esel. Am Ende trifft Shrek auf die Prinzessin, die auch wirklich grässlich gezeichnet ist.

Beim ersten Treffen flirten sie mit beleidigenden Reimen. Im Kinderbuch heiraten sie auch. Der Priester ist aber ein pinkfarbenes Krokodil und dazu gibt es den Text: Also heirateten sie so schnell wie möglich. Und sie lebten schrecklich bis ans Ende ihrer Tage und jagten allen, die ihnen in die Quere kamen, einen gehörigen Schrecken ein.

Shrek! spielt in seinem originalen Buch schon mit den Klischees von Märchen und schönen Helden sowie Prinzessinnen. Der Film ist dieser Idee recht nah, fokussiert sich aber noch darauf, bekannte Figuren wie Pinocchio oder Schneewittchen zu parodieren.

Shrek ist bis heute eine beliebte Animationsreihe. Das liegt vor allem daran, dass es nicht nur für Kinder konzipiert ist. Viele Witze versteht man erst als Erwachsener. Im Animationsbereich sind viele Filme gerne auch mal härter.