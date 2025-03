10 verstörende Filme aus eurer Kindheit, die ihr definitiv viel zu früh gesehen habt

Pokémon GO hat die neue Jahreszeit in einem Trailer vorgestellt. Welche Pokémon sind dabei?

Pokémon GO: Trainer stehen vor vermeintlich unlösbarer Spezialforschung – Was nun?

Spieler setzt in Pokémon Go mehr als 100 Bälle ein, um ein einziges Pokémon zu fangen – Fragt sich, ob es das wert war

Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist

Pokémon GO Tour 2025: So geht es an Tag 2 weiter

Pokémon GO: Das steckt in der neuen Season Mächtig und Meisterhaft

Behaltet diese Informationen im Kopf, wenn ihr diese Liste lest. Alle Filme, die aufgezählt werden, sind nämlich mit einer Altersfreigabe von FSK 0 oder FSK 6 eingestuft. Diese 10 Filme sind bekannt für ihre düsteren Bilder und Themen, die euch in eurer Kindheit einige schlaflose Nächte beschert haben:

Vermutlich jeder hat in seiner Kindheit die Erfahrung gemacht: Es wird dir erlaubt, einen Film zu schauen, der als harmlos betrachtet wird, da es sich ja um einen Kinderfilm handelt. Voller Vorfreude schaust du auf den Bildschirm und der Film startet, doch irgendwas fühlt sich merkwürdig an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to