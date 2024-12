Fan vereint einen der besten Animes laut IMDb mit einer Zeichentrickserie aus eurer Kindheit

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ein Charakter in One Piece könnte das Rennen um den großen Schatz entscheiden

Ich durfte Path of Exile schon 2 Wochen spielen und diese Tipps solltet ihr am Anfang beachten

Morgen startet der Early Access von Path of Exile – und so viele von euch sind dabei

In der neuen Season in Pokémon GO könnt ihr kostenlos viel mehr Raids absolvieren

Der Action-Supernatural-Manga Dandadan erschien erstmals im April 2021 in Japan und erfreute sich sofort großer Beliebtheit und wachsendem Fandom. Bereits im September 2024 startete die Anime-Adaption von Dandadan mit einer Kinoveröffentlichung in Japan, bevor sie im Oktober auch gestreamt wurde.

Um was für ein Crossover handelt es sich? Der Illustrator namens Kensuke Creations ist wohl Fan des abgedrehten Animes Dandadan, denn er veröffentlichte via Instagram ein Crossover von Dandadan und der Serie Danny Phantom. Das ist durchaus passend, da in beiden Serien Geister und übernatürliche Fähigkeiten eine große Rolle spielen.

