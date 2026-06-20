Die 10 mächtigsten Charaktere aus dem Universum von Shrek im Power-Shranking

Das Universum von Shrek hat viele quirlige Figuren mit verschiedenen Persönlichkeiten, aber auch mit mächtigen Fähigkeiten. MeinMMO zeigt euch die 10 stärksten Figuren von Shrek im Power-Ranking.

Die märchenhafte Welt von Shrek parodiert viele bekannte Figuren mit verschiedenen Fähigkeiten. Obwohl der Fokus auf Gags liegt, gibt es überraschend viele Action- und Kampfszenen. Aber wer sind die 10 stärksten? MeinMMO verrät es euch.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir beziehen in die Liste die 4 Hauptfilme mit ein und die 2 Filme zum gestiefelten Kater. Feiertags-Specials und Serien klammern wir aus.

Falls eure Lieblingsfigur fehlt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Mittlerweile gibt es auch einen ersten Trailer zu Shrek 5:

Video starten Shrek kehrt in einem neuen Film 2027 endlich zurück Autoplay

10. Big Jack Horner

Auftritte: Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch (2022)

Auch wenn Jack Horner nur ein Nebenschurke im 2. Kater-Film ist, ist er eine beachtliche Größe in der Shrek-Welt. Er ist ein Gangster-Boss, der dadurch wohl viel Einfluss haben muss, und auch im Kampf sollte man ihn nicht unterschätzen.

Er hat unglaublich viele Gadgets und Artefakte, die er im Kampf und in anderen Situationen nutzen kann, was ihn zu einer echten Wundertüte macht, die man nicht so leicht durchschauen kann.

Wie so viele andere Schurken leidet er aber an seiner Arroganz und seinem Selbstbewusstsein, wodurch er Gefahren und Situationen nicht immer ernst nimmt.