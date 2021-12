Einer der meistgespielten Shooter auf Steam wird bald kostenlos

Wie schlägt sich der Shooter? PUBG ist auch 2021 noch eines der meistgespielten Spiele auf Steam. In den letzten 24 Stunden erreichte es einen Peak von 333.090 Spielern und landete damit auf Platz 3 der Steam Charts, nur hinter CS:GO und Dota 2 ( via SteamDB ).

Tatsächlich begründete der Shooter sogar mit seinem Modell das neue Genre Battle Royale. Es startete am 23. März 2017 in den Early Access und war der erste Shooter, der 100 Spieler gegeneinander ums Überleben kämpfen ließ. PUBG folgten dann Titel wie Fortnite: Battle Royale oder CoD: Warzone.

PUBG hat einen hohen Anspruch an eine realistische Grafik und ein realistisches Waffen-Feeling. Damit hebt es sich von anderen Spielen des Genres ab. Zudem bietet das Spiel inzwischen 8 verschiedene Maps, von denen zwei in diesem Jahr veröffentlicht wurden .

Was ist PUBG für ein Spiel? In PUBG kämpft ihr alleine oder in Teams. Der letzte überlebende Spieler oder das letzte Team auf dem Spielfeld gewinnt ein Match. Euch stehen viele verschiedene Waffenmodelle zur Verfügung, die man auch im echten Leben finden kann. Von Pistolen über Schrotflinten bis hin zu schweren Scharfschützengewehren ist alles dabei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to