Battlefield 2042 war für Shooter-Fans das große Thema der E3 2021. Auch die Streamer auf YouTube und Twitch diskutieren mit ihren Fans den Shooter. Viele spielen im Moment Call of Duty: Warzone und suchen was Neues. Doch während Twitch-Streamer Summit1g schon jetzt begeistert von Battlefield 2042 ist, mosert DrDisrespect etwas rum.

Das ist die Situation:

Auf der E3 wurde Battlefield 2042 gezeigt. Der erste Trailer kam gut an, vor allem im Vergleich mit dem verhassten Trailer zu Battlefield 5. Das neue Battlefield soll ein reines Multiplayer-Spiel werden. EA hat zudem angedeutet, dass es auch einen Free2Play-Ableger geben könnte, so wie bei Call of Duty mit „Warzone“

Genau von CoD Warzone kommen einige Streamer wie DrDisrespect oder JGOD: Sie sehen ein großes Problem von Battlefield 2042: Denn dem Spiel fehlt der „Battle Royale“-Modus und eine Free2Play-Komponente.

Allerdings gibt es auch Begeisterung: So staunt Twitch-Streamer summit1g schon über den Trailer. Ein Feature hat es ihm besonders angetan.

summit1g lobt Feature aus Apex Legends

Das sagt summit1g: Der Twitch-Streamer und Dauersender zeigt sich sehr angetan von Battlefield 2042. Ihm haben es vor allem die verschiedenen „Zip Lines“ im Spiel angetan. Er glaubt, die Entwickler hätten sich von Apex Legends inspirieren lassen.

Summit1g zeigt sich von ersten Trailern beeindruckt und sagt, er bekomme ein „posttraumatisches Stress-Syndrom“, weil ihn ein Gebäude im Spiel an das Stadium in CoD Warzone erinnert.

JGOD sieht den Preis von Battlefield 2042 als Problem

Das sagt JGOD: Der “Call of Duty”-Experte sieht die Chancen kritisch, dass Battlefield 2042 am Thron von Warzone rütteln kann:

„Da muss noch eine Menge passieren, damit ich glaube, Battlefield 2042 wird der Call-of-Duty-Killer. Obwohl Warzone immer noch eine Menge Probleme mit Hackern hat, sehe ich nicht, wie Battlefield 2042 CoD killt, solange es nicht Free2Play ist.“ JGOD

JGOD glaubt, Battlefield 2042 müsste im 1. Quartal 2022 einen Battle-Royal-Modus veröffentlichen, der kostenlos ist, sonst würde es sehr schwer, die Fans von Warzone wegzulocken. Denn Battlefield sei ein Vollpreis-Spiel und viele fänden 70$ zu viel für einen solchen Titel.

DrDisrespect findet die Abneigung der Fans gegen Battle Royale blöd

Das sagt DrDisrespect: Der Doktor wünscht sich ebenfalls ausdrücklich einen „Battle Royale“-Modus für Battlefield. Er glaubt, das Genre wachse weiter. Die Fans hätten DICE und EA zu Unrecht für den Modus „Firestorm“ in Battlefield 5 kritisiert.

„Habt ihr die Kommentare zu Battlefield 2042 auf Twitter gesehen? Und unterm Trailer? Eine Menge Leute sagen: Wir wollen kein Battle Royale. Seid ihr denn blöd? Sie sagen „Battle Royale ist vorbei“ – das fängt gerade erst an!“ DrDisrespect

Insider shroud weiß schon wieder mehr, aber schweigt

Das sagt shroud: Der wahrscheinlich bekannteste Shooter-Spieler auf Twitch ist Michael „shroud“ Grzesiek. Der scheint Insider-Informationen über Battlefield 2042 zu besitzen.

Er sagt:

„Es kommt definitiv noch mehr, das DICE und EA zeigen werden. Da ist noch eine Menge mehr. Ich hab zu viel gesagt, ich hab zu viel gesagt.“ shroud

Man spekuliert, beim EA Play Live Event am 22. Juli könnte EA weitere Game-Modi zeigen. So arbeitet DICE LA an einem Modus, der als „Liebesbrief an langjährige Battlefield-Spieler“ bezeichnet wurde.

Die Gerüchte, dass EA tatsächlich einen „kostenlosen Battle-Royale“-Modus plant, gibt es zwar auch. Die datieren den Modus aber erst für 2022. Jetzt im Sommer könnte erst was anderes gezeigt werden, um die Fans heiß auf den Release von Battlefield 2042 am 22. Oktober zu machen.

shroud, als anerkannter menschlicher Aim-Bot, war auf der E3 2021 übrigens völlig geflasht von dem “futuristischen Handschuh”; der schnelleres Zielen ermöglichen soll.

Streamer wünschen sich offenbar viel Call of Duty in Battlefield 2042

Das steckt dahinter: Für die Streamer bedeutet ein neuer großer Mainstream-Shooter einen Boost an Aufmerksamkeit und Einnahmen. Die letzten großen Shooter Fortnite, Valorant und Call of Duty: Warzone haben jedes Mal neue Streamer zu Stars gemacht oder dafür gesorgt, dass etablierte Streamer noch größer wurden.

Dabei hat sich der „Battle Royale“-Modus als ideal für Streamer erwiesen, weil dort jederzeit etwas passieren kann, Zuschauer dauerhaft dabeibleiben und auf den nächsten Kick warten. Zudem lässt sich im Battle-Royale-Modus glänzend mit anderen Streamern kooperieren. Das ist gut fürs Geschäft.

Ein Free2Play-Modus ist für die Streamer auch ideal, weil das die Reichweite der potentiellen Spieler vergrößert. Für Streamer wäre es daher ideal, wenn sich Battlefield 2042 stark am etablierten CoD Warzone orientiert, von dem man weiß, dass es funktioniert und Zuschauer bringt.

Die Corefans von Battlefield 2042 halten von Vergleichen zu Call of Duty allerdings nichts. Sie wollen, dass sich ihr Spiel auf die eigenen Stärken besinnt.

Nach allem, was wir im Moment wissen, und wie EA in Geschäftsberichten klingt, scheint aber klar zu sein, dass sie sich mit Battlefield 2042 stark an Call of Duty orientieren. Der Wunsch, da solle ein kostenloser Battle-Royale-Modus kommen, könnte tatsächlich in Erfüllung gehen.

Wir haben uns auf MeinMMO schon ausführlich mit Battlefield 2042 befasst:

