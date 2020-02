Shiny-Jäger in Pokémon GO – Wie viele schillernde Pokémon habt ihr?

Shinys gehören in Pokémon GO zu den seltensten Monstern. Fleißige Sammler haben aber schon einige Exemplare. Wir wollen daher wissen: Wie viele Shinys habt ihr schon?

Das sind Shinys: Diese besondere Version von Pokémon sieht anders aus als das normale Monster. Es hat immer eine andere Farbe und ist deutlich seltener zu bekommen.

Bei besonderen Events, wie etwa dem Community Day oder Raid-Tagen gibt es bessere Chancen auf ein Shiny. Wer vor allem an solchen Tagen viel spielt, der dürfte schon einige Shinys gefangen haben.

Stimmt in unserer Umfrage ab

Wie selten sind Shinys? Das kommt ganz drauf an, wo ihr sie fangt. Legendäre Pokémon aus Raids haben beispielsweise eine deutlich höhere Shiny-Chance als normale Pokémon in der Wildnis.

Es gibt auch noch Unterschiede bei Babys aus Eiern oder Pokémon, die in der Wildnis ohnehin schon recht selten sind. Dort liegen die Chancen ebenfalls besser.

Ein normales Pokémon in der Wildnis hat eine Shiny-Chance von 1 zu 450. Ihr müsst also rein von der Theorie her 450 Pokémon von einem Exemplar herausfordern, um ein Shiny zu finden.

Alle Wahrscheinlichkeiten findet ihr hier in der Übersicht: Mit dieser Wahrscheinlichkeit bekommt ihr Shinys in Pokémon GO.

Wo kann ich meine Shinys sehen? Dafür müsst ihr in die Suchleiste bei euren Pokémon den Begriff „schillernd“ eingeben. Dann seht ihr alle Shinys, die ihr jemals gefangen, ausgebrütet oder getauscht habt. Oben links auf eurem Bildschirm sieht man dann auch die Gesamtanzahl der Shinys.

Unser Autor Noah hat 717 Shinys – Könnt ihr da mithalten?

Hier könnt ihr abstimmen: Wir binden euch hier unten eine Umfrage ein, wo ihr zwischen verschiedenen Zahlen aussuchen könnt. Klickt einfach auf eure passende Zahl und schon habt ihr abgestimmt:

