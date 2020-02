Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit Schlurp heute am besten aus

In Pokémon GO steht heute, am 15. Februar, der Raid-Tag mit Schlurp an. Wir zeigen euch die besten Konter, die Shinys und weitere nützliche Infos.

Was ist der Raid-Tag? Dieses Event läuft rund um die Feierlichkeiten für den Valentinstag. Dabei werdet ihr für 3 Stunden auf jeder Arena einen Schlurp-Raid finden. Mit Glück kann das Pokémon dann erstmalig als Shiny auftreten.

Damit ihr die Zeit bestmöglich nutzt, zeigen wir euch hier alle Infos, die wichtig sind.

Raid-Tag mit Schlurp – Zeiten und Boni

Was: Der Raid-Tag zum Valentinstagsevent

Wann: Am Samstag, den 15. Februar, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Schlurp

Bonus: Erstmalig gibt es Shiny Schlurp

Bonus: 5 kostenlose Raid-Pässe stehen zur Verfügung

Bonus: Während der 3 Stunden können Schlurp und Schlurplek die Attacke Bodyslam erlernen

Das müsst ihr zu den Zeiten wissen: Heute um Punkt 14 Uhr erscheint auf jeder Arena, die gerade keinen EX-Raid austrägt, ein Schlurp-Raid. Dieser ist genau 3 Stunden lang aktiv und verschwindet danach wieder.

So gibt es die kostenlosen Pässe: Die 5 Raid-Pässe gibt es nicht auf einmal. Ihr müsst jeden Pass einzeln verbrauchen und dann gibt es den nächsten. Mit eurem täglichen Pass zusammen könnt ihr bis zu 6 kostenlose Schlurp-Raids machen.

Nach 17 Uhr verfallen die Pässe aber. Ihr müsst sie also im Event-Zeitraum einlösen.

Shiny Schlurp und Schlurplek

Wird es Shiny Schlurp geben? Der größte Antrieb in diesem Event dürfte die Einführung von Shiny Schlurp sein. Erstmalig könnt ihr das Pokémon als Shiny fangen. Nach dem Raid-Tag wird es dann auch als Shiny in der Wildnis und in Eiern zu finden sein.

Wie liegt die Chance auf ein Shiny? Bisher gab es an Raid-Tagen eine Shiny-Chance von etwa 1 zu 10. Es dürfte daher gut möglich sein, dass die Rate diesmal genauso hoch ist.

Ihr habt also ganz gute Chancen auf ein Shiny.

So nutzt ihr das Event am besten aus

Lohnen sich die Schlurp-Raids? Schlurp und Schlurplek spielen in Pokémon GO keine große Rolle in Raids oder Arenen. Dafür braucht ihr also keine Raids machen. Sie gehören nicht zu den besten Angreifern.

Die Attacke Bodyslam macht allerdings beide Pokémon in der PvP-Liga etwas besser. Wer also gerne PvP in Pokémon GO spielt, der sollte sich ein gutes Exemplar sichern.

Ein weiterer Anreiz ist sicherlich das Shiny. Nach dem Event werdet ihr so bald nicht mehr solch starke Chancen auf ein Shiny haben. Wer die schillernde Version also gerne hätte, der sollte beim Event zuschlagen.

Nutzt diese Tipps: Wer besonders viele Raids in Pokémon GO machen möchte, der sollte sich folgende Tipps zu Herzen nehmen:

Sucht Gebiete mit vielen Arenen Wer nicht viele Arenen in der Umgebung hat, der wird nur an wenigen Raids teilnehmen können. Fahrt also gegebenenfalls in eine größere Stadt, um in ein gutes Gebiet zu kommen Plant eure Route schon vorher Lauft nicht kreuz und quer durch die Stadt, sondern geht mit einem klaren Plan vor. Überlegt, wie ihr besonders viele Arenen in kurzer Zeit erlaufen könnt und haltet euch innerhalb der 3 Stunden an diesen Plan Kämpft im Laufen Sobald ihr im Raid drin seid und kämpft, könnt ihr euch von der Arena wegbewegen. Ihr müsst aber dafür sorgen, dass ihr nicht nochmal in der Lobby landet, denn dann könnt ihr nicht mehr zurück in den Kampf Kleine Gruppen sparen Zeit Wer mit nur 4-5 Spielern unterwegs ist, ist deutlich effektiver. Bei mehr Spielern muss man auf mehr Leute achten. Das kostet oftmals Zeit. Haltet eure Gruppe am besten klein

Die besten Konter gegen Schlurp

Was ist gegen Schlurp effektiv? Das Pokémon von Typ Normal hat nur eine Schwäche: Kampf. Setzt also voll auf eure Kampf-Pokémon.

Lucario ist der beste Konter

Das sind die besten Konter: Am besten eignen sich gegen Schlurp die klassischen Pokémon von Typ Kampf:

Lucario mit Konter und Aurasphäre

Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag

Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Kapilz mit Konter und Wuchtschlag

Lohgock mit Konter und Fokusstoß

Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Wie viele Spieler braucht man für Schlurp? Dieser besondere Raid gehört zur Stufe 4 an. Mit durchschnittlichen bis guten Spielern schafft ihr das recht bequem zu zweit. Schwächere Spieler sollten Gruppen aus 3-4 Trainern zusammenstellen.

Wenn ihr auf die Schlurp-Raids keine Lust habt, dann könnt ihr euch danach um diese Raid-Bosse kümmern: