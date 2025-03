Ein Held aus eurer Kindheit bekommt ein neues Spiel auf Steam, wird darin zu Horrorfigur, die ihre Feinde verschlingt

Shadow of the Road spielt im feudalen Japan, erweitert das Setting jedoch um Magie, Yōkai und Steampunk-Maschinen. Auf Steam gibt es jetzt eine kostenlose Alpha.

Wann erscheint es? Shadow Labyrinth erscheint am 18. Juli 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Aus der kleinen, süßen Figur wurde ein grausames Wesen, das aus dem Labyrinth entkommen wollte und dafür ein fremdes Wesen nutzt. Die Idee dazu kam von Rechte-Inhaber Bandai Namco: Das Team forderte die Showrunner dazu auf, Pac-Man so zu verändern, dass sich das Publikum fragen sollte, was zur Hölle mit ihm angestellt wurde.

Worauf basiert das Spiel? Secret Level ist eine Animationsserie, in der in jeder der 15 Folgen ein anderes Videospiel im Vordergrund steht. Die Episode mit Pac-Man stach besonders hervor, weil sie besonders düster ist.

Was wird das für ein Spiel? Auf der Nintendo Direct gab es einen neuen Trailer zu Shadow Labyrinth zu sehen. Dabei handelt es sich um einen 2D-Action-Platformer, bei dem Pac-Man nicht mehr so ist, wie ihr ihn in Erinnerung habt:

Erinnert ihr euch noch an die Episode mit Pac-Man aus der Amazon-Prime-Serie „Secret Level“? Darin wurde Pac-Man zu einem richtigen Monster. Die Folge bekommt ein eigenes Spiel auf Steam , in dem der gelbe Kindheitsheld zum verschlingenden Monster wird.

