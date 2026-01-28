Sentenced to be a Hero ist die größte Überraschung der Anime-Saison, doch Fans können einen Hauptcharakter nicht leiden

Jasmin Beverungen
Sentenced to be a Hero kommt bei der Anime-Community gut an. Doch auf einen Hauptcharakter könnten sie verzichten, wie das Bild der neuen Episode beweist.

Welcher Charakter ist das? Teoritta ist eine Göttin der Schwerter. In der Welt von Sentenced to be a Hero sind Göttinnen keine abstrakten Wesen, sondern Partnerinnen der Helden, die ihnen immense Kräfte verleihen. Sie selbst ist die Partnerin von Protagonist Xylo.

Als Schwertgöttin kann Teoritta mächtige Waffen beschwören, die Xylo im Kampf gegen die Dämonen einsetzt. Ihr Pakt mit dem Helden ist deshalb so brisant, weil Xylo ein verurteilter Held ist, dessen Verbrechen darin bestand, seine vorherige Göttin getötet zu haben.

Die blonde Göttin wird als energetisch und ein wenig exzentrisch beschrieben. Sie genießt es, gelobt zu werden und erwartet eine gewisse Ehrerbietung. Doch ihre Art ist es, die vielen Zuschauern auf den Senkel geht.

Die Göttin Teoritta würde nicht vermisst werden

Wie findet die Community die Göttin? Die Macher des Animes haben ein neues Bild zur kommenden Episode veröffentlicht. Diese Bilder bekommen jede Woche große Aufmerksamkeit, vor allem, da der Anime sich als Überraschung herausstellte. Fans auf Reddit fällt auf, dass die Göttin überhaupt nicht zu sehen ist. Ein User scherzt sogar, dass die Göttin getötet wurde und sich Xylo, der Protagonist, eine neue Göttin gesucht hätte. 

Das würde alle paar Folgen passieren. Doch User klären auf, dass es sich dabei nur um einen Scherz handele und Teoritta auch in Zukunft eine große Rolle spielen würde.

Tatsächlich gibt es aber viele User, die sich genau das wünschen würden. Für sie sei Teoritta so nervig wie Paimon aus Genshin Impact und sie würden sie am liebsten tot sehen. Der Hass für sie geht sogar so weit, dass ein User schreibt, für ihn würde die Sendung erst dann endlich schaubar sein.

Auch das Gimmick, dass sie ständig einen Patscher auf den Kopf bekommt, wenn sie gelobt wird, finden viele zum Fremdschämen.

Allerdings: Es gibt einige Gegenstimmen und Fans, die Teoritta etwas abgewinnen können. Manche wundern sich sogar, ob es eine Beziehung zwischen ihr und Xylo in Zukunft geben würde, da die beiden eine interessante Dynamik hätten.

Auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr ein Fan von Teoritta oder würde es euch gar nicht auffallen, wenn die Göttin plötzlich nicht mehr auftaucht? Schreibt es uns in die Kommentare.

So oder so: Als Zuschauer von Sentenced To Be a Hero wird man Teoritta so schnell nicht mehr los. Damit ihr wisst, wann die kommende Episode mit der Göttin erscheint, könnt ihr euch den folgenden Artikel auf MeinMMO abspeichern: Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 4 des Anime? Der Release im Überblick

