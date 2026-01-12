Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 2 des Anime? Der Release im Überblick

Sentenced to Be a Hero ist ein neuer Hype-Anime aus der Winter-Season 2026. Auf MeinMMO erfahrt ihr, wann die nächste Folge erscheint.

Update am 12. Januar 2026: Wir haben den Artikel bezüglich des Release von Folge 2 angepasst. Ursprünglich sollte Episode 2 in der vergangenen Woche erscheinen, doch der Release ist jetzt zeitgleich mit der deutschen Synchro.

Zur Übersicht:

Der Artikel soll euch wöchentlich darüber informieren, wann der Release der nächsten Episode erfolgt. So bekommt ihr mit, wenn es mal eine Pause im Anime gibt und um wie viel Uhr die neue Folge startet. Es gibt zudem Infos, wann die neue Episode auf Deutsch erscheint.

Sentenced to Be a Hero – Alles zu Folge 2

Release: Wann erscheint Folge 2?

Die zweite Episode wird am 15. Januar 2026 um 14:30 Uhr ausgestrahlt.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Folge sehen?

Die Folge wird auf Crunchyroll im Simulcast zu sehen sein. Das bedeutet, dass sie kurz nach der japanischen Premiere im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben?

Zeitgleich mit der originalen Version, also der japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln, erscheint auch die deutsche Synchronisation. Es ist also am 15. Januar um 14:30 Uhr ebenfalls die Folge mit deutscher Sprachausgabe bereit zum Streamen.

Arc: Wo befindet sich die Geschichte gerade?

Der Anime befindet sich noch ganz am Anfang der Story. Xylo Forbartz ist mit einem anderen Helden namens Dotta auf einer Mission, um den Rückzug einer Einheit der Heiligen Ritter zu decken. Sie werden von Monstern überrannt. Dotta hat im Chaos einen Sarg gestohlen, in dem Teoritta, eine sogenannte Göttin, liegt.

Xylo muss, gegen seinen Willen, mit der Göttin zusammenarbeiten, um eine Flut an Monstern niederzuschlagen. Allerdings kommt heraus, dass Xylo damals, als er zum Schwerverbrecher erklärt wurde, hereingelegt wurde. Er wurde das Opfer eines Komplotts.

Bislang kommt der Anime bei Fans gut an. Das liegt daran, dass die Serie mit klassischen Klischees aufräumt und die Animationen umwerfend sind. Weitere Gründe für den Anime findet ihr auf MeinMMO: „Premiere fühlte sich wie ein Finale an“ – YouTuber erklärt neuen Hype-Anime, der fast perfekt auf IMDb gestartet ist