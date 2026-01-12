Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 2 des Anime? Der Release im Überblick

AnimeService
2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 2 des Anime? Der Release im Überblick

Sentenced to Be a Hero ist ein neuer Hype-Anime aus der Winter-Season 2026. Auf MeinMMO erfahrt ihr, wann die nächste Folge erscheint.

Update am 12. Januar 2026: Wir haben den Artikel bezüglich des Release von Folge 2 angepasst. Ursprünglich sollte Episode 2 in der vergangenen Woche erscheinen, doch der Release ist jetzt zeitgleich mit der deutschen Synchro.

Zur Übersicht:

Der Artikel soll euch wöchentlich darüber informieren, wann der Release der nächsten Episode erfolgt. So bekommt ihr mit, wenn es mal eine Pause im Anime gibt und um wie viel Uhr die neue Folge startet. Es gibt zudem Infos, wann die neue Episode auf Deutsch erscheint.

Sentenced to Be a Hero: Trailer zum Anime zeigt das Heldentum als Strafe
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März In der neuen Staffel von Scrubs erfahren wir, wie es mit bei den Romanzen weiter gegangen ist – Aber welche Pärchen sind die beliebtesten? ARC Raiders bietet euch fette Boni, wenn ihr dafür all euren Besitz opfert – Entwickler wollen jetzt, dass mehr Spieler sich das trauen Abgedrehtes Rollenspiel auf Steam und PS5 macht euch zum Piratenkapitän, verwischt vor großem Test alle MMO-Spuren Warhammer zeigt 3 neue Animationsprojekte im Trailer – Eines davon zeigt die fanatischen Krieger-Nonnen des Imperiums Neue Season in LoL macht Matches schneller, doch das kommt nicht bei allen gut an: „sinnlos und weniger spaßig“ In einem Shooter auf Steam müsst ihr Cheats nutzen, um zu überleben, denn jeder Treffer verschlechtert die Performance eures PCs Um ein jüngeres Publikum anzusprechen, gab man Godzilla vor 58 Jahren einen Sohn, doch viele Fans können ihn nicht leiden Eine der besten Erweiterungen von WoW feiert im Februar ihr Comeback Anime-MMORPG auf Steam verlor 97 % der Spieler in nur 3 Monaten, will jetzt mit neuer Season wieder glänzen Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint Episode 2 des Anime? Der Release im Überblick 10 MMORPGs zu beliebten Universen, die vor dem Release eingestellt wurden

Sentenced to Be a Hero – Alles zu Folge 2

Release: Wann erscheint Folge 2?

Die zweite Episode wird am 15. Januar 2026 um 14:30 Uhr ausgestrahlt.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Folge sehen?

Die Folge wird auf Crunchyroll im Simulcast zu sehen sein. Das bedeutet, dass sie kurz nach der japanischen Premiere im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben?

Zeitgleich mit der originalen Version, also der japanischen Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln, erscheint auch die deutsche Synchronisation. Es ist also am 15. Januar um 14:30 Uhr ebenfalls die Folge mit deutscher Sprachausgabe bereit zum Streamen.

Arc: Wo befindet sich die Geschichte gerade? 

Der Anime befindet sich noch ganz am Anfang der Story. Xylo Forbartz ist mit einem anderen Helden namens Dotta auf einer Mission, um den Rückzug einer Einheit der Heiligen Ritter zu decken. Sie werden von Monstern überrannt. Dotta hat im Chaos einen Sarg gestohlen, in dem Teoritta, eine sogenannte Göttin, liegt. 

Xylo muss, gegen seinen Willen, mit der Göttin zusammenarbeiten, um eine Flut an Monstern niederzuschlagen. Allerdings kommt heraus, dass Xylo damals, als er zum Schwerverbrecher erklärt wurde, hereingelegt wurde. Er wurde das Opfer eines Komplotts.

Mehr zu Animes
Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 3? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick
von Jasmin Beverungen
Ein neuer Charakter in One Piece benutzt gleich zwei Teufelsfrüchte, musste eine nicht mal essen
von Jasmin Beverungen
Alle Anime, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen
von Jasmin Beverungen

Bislang kommt der Anime bei Fans gut an. Das liegt daran, dass die Serie mit klassischen Klischees aufräumt und die Animationen umwerfend sind. Weitere Gründe für den Anime findet ihr auf MeinMMO: „Premiere fühlte sich wie ein Finale an“ – YouTuber erklärt neuen Hype-Anime, der fast perfekt auf IMDb gestartet ist

Quelle(n): Crunchyroll
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Jujutsu Kaisen Titel title

Jujutsu Kaisen Staffel 3: Wann erscheint Folge 3? Release, Uhrzeit und Streaming-Dienst im Überblick

One Piece Zorro Titel title

Ein neuer Charakter in One Piece benutzt gleich zwei Teufelsfrüchte, musste eine nicht mal essen

Rascal Does Not Dream Titel title

Alle Anime, die 2026 als Film ins Kino nach Deutschland kommen

Sentenced to be a Hero Trailer

„Premiere fühlte sich wie ein Finale an“ – YouTuber erklärt neuen Hype-Anime, der fast perfekt auf IMDb gestartet ist

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx