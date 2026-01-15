Neuer Anime hookt seine Fans mit grandioser Optik, aber genau das ist ein großes Problem – Animator erklärt, was euch in Zukunft erwartet

Der Anime von Sentenced to Be a Hero hat mit seiner ersten Folge die Fans überzeugt. Doch danach soll es mit der Qualität bergab gehen, wie ein Animator verrät.

Was war an der ersten Episode so gut? Viele Fans fanden, dass sich die Premiere des Animes schon wie das Finale angefühlt habe, weil es so gut war. Besonders beeindruckt haben die Animationsqualität und die visuellen Effekte des Animes. Zudem gab es konstant Actionszenen, die ordentlich Wumms hatten. Auch die Superkräfte des Helden waren sehr kreativ.

Hinzu kommt, dass der Anime mit der ersten Folge schon den allerersten Arc abgedeckt hat. Das gelingt nur wenigen Serien aus Japan, denn die allermeisten ziehen ihre Arcs über mehrere Folgen hinweg, gerade am Anfang.

Doch die Animationsqualität soll nicht auf dem Niveau bleiben. Ein Animator aus Russland, der an Sentenced to Be a Hero mitgewirkt hat, warnt jetzt, dass ihr eure Erwartungen zurückschrauben solltet.

Animator warnt, dass die nächsten Folgen nicht so gut aussehen wie Episode 1

Was behauptet er? Auf X warnt der Animator EVAKOI vor den nächsten Folgen. Er freue sich darüber, dass er nach Episode 1 so viel Lob bekommen hat. Allerdings würde es ihn auch freuen, wenn die Animatoren, die an den nächsten Folgen arbeiten, dasselbe Lob erhalten würden.

Das Problem: Die nächsten Folgen sollen nicht so gut aussehen wie die Premiere. Ihm zufolge hätten ambitionierte Animes es schwer in der Produktion. Sogar ein Zeitplan, der sich über Jahre erstreckt, wäre sehr straff.

Aus irgendeinem Grund haben die Leute auf dieser Website [X, Anm. d. Red] das Gefühl, dass alle aus der Anime-Branche ihnen etwas schuldig sind. Niemand hat behauptet, dass die Serie perfekt sein würde. Aber die Serie wird ihre Momente haben.

Wer behauptet das? Hinter dem Pseudonym EVAKOI steckt Slava Kolchenko, ein junger Animator aus Russland. Er hat neben Sentenced to Be a Hero auch an Jujutsu Kaisen oder Bleach: Thousand-Year Blood War mitgewirkt.

Was sagen andere dazu? In den Kommentaren gibt es viele User, die ihn verstehen. Sie würden es sogar einfältig finden, wenn man erwarten würde, dass der komplette Anime die Qualität der ersten Episode halten könne. Schließlich sei sie so grandios, dass sie quasi als Kurzfilm durchgehen könne.

Sie könnten zudem nicht verstehen, wieso einige Fans einen Anime nur nach der Animationsqualität bewerten. Viele Kommentierende könnten es gar nicht abwarten, bis die nächste Folge endlich erscheint.

Damit auch ihr wisst, wann die nächste Episode von Sentenced to Be a Hero erscheint, könnt ihr auf den folgenden Artikel von MeinMMO schauen. Besonders erfreulich ist es, dass die deutsche Synchronisation sogar zum Start mit dabei ist: Sentenced to Be a Hero: Wann erscheint die nächste Episode des Anime? Der Release im Überblick