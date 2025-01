„Sein Knie hatte die Größe von Tims Kopf“: Macher von Kurzfilmen über Gaming schwärmt von Keanu Reeves, der trotz Verletzung kam

In der neuen Serie Secret Level stehen unterschiedliche Videospiele pro Episode im Fokus. Keanu Reeves ist einer der Schauspieler, der den Charakteren aus den Games ein Gesicht verleiht. Die Macher der Serie schwärmen über den Schauspieler, weil er so engagiert ist.

Wie hat Keanu Reeves die Macher begeistert? Keanu Reeves spielt in der Folge rund um Armored Core einen animierten Mech-Piloten. Zwei Wochen vor den Dreharbeiten der Folge habe der Schauspieler eine schlimme Nachricht für die Macher der Serie gehabt:

Dave, Tim, Ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe mir die Kniescheibe gebrochen.

Creator Tim Miller und Executive Producer Dave Wilson machten sich schon darauf gefasst, dass Reeves nach dieser Ansage die Dreharbeiten abbrechen würde. Doch der Schauspieler entgegnete sogar, dass er den ganzen Text gelernt habe und die Schiene für 5 Minuten am Stück abnehmen könne, um zu drehen.

Miller und Wilson waren so froh darüber, dass sie Reeves entgegenkamen. Sie schlugen vor, dass Reeves die Schiene an behält und seine virtuelle Version einfach humpelnd mit einer Schiene dargestellt wird.

Den offiziellen Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Keanu Reeves ist ein Hollywood-Veteran mit Gaming-Bezug

Wie lief der Dreh? Nach 2 Stunden tat das Knie von Reeves bereits weh. Wilson erzählt, dass das Knie die Größe von Tim Millers Kopf gehabt hätte. Sie boten dem Schauspieler also an, eine Pause zu machen und morgen wiederzukommen.

Doch zu ihrer Überraschung zog Reeves die Dreharbeiten an nur einem einzigen Tag durch. So verbrachte er insgesamt 13 Stunden am Set mit Schiene. Zwischenzeitlich soll er nur kurz den Drehort verlassen haben, um eine Zigarette zu rauchen.

Hat Keanu Reeves bereits Erfahrungen mit Videospielen? Die wohl bekannteste Gaming-Rolle von Keanu Reeves ist der Rockerboy Johnny Silverhand. Er stammt aus Cyberpunk 2077 und ist ein treuer Weggefährte des Protagonisten.

Ansonsten hat Reeves noch einige Auftritte als Neo in Videospielen zu Matrix. Auch als Synchronsprecher ist er in Videospielen zu finden: So lieh er im DLC zu Sonic x Shadow Generations dem Charakter Shadow seine Stimme.

Was ist Secret Level für eine Serie? Secret Level stammt von den Machern von Love, Death & Robots und ist auf Amazon Prime verfügbar. In mehreren Episoden werden Videospiele wie Concord mit echten Schauspielern dargestellt und kleine Geschichten erzählt. Jede Folge ist dabei unabhängig voneinander.

Falls ihr wissen wollt, wie viele Episoden es zu der Serie gibt und welche Videospiele mit dabei sind, könnt ihr euch den folgenden Beitrag auf MeinMMO ansehen. Hier habt ihr das Wichtigste zu Secret Level kurz zusammengefasst: Secret Level: Release, Trailer und alle Games – Alles über die Serie auf Amazon Prime