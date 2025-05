Schmuggler verstecken Grafikkarten in lebenden Hummern und unechten Babybäuchen, doch jetzt sagt Nvidia: „Lügenmärchen“

Personen versuchen regelmäßig, teure Hardware nach China zu schmuggeln. Eine US-Firma sieht darin eine große Gefahr, auch für die Sicherheit der USA. Doch Nvidia widerspricht den Vorwürfen und erklärt, dass es sich bei den Schmuggelvorwürfen um „Lügenmärchen“ handelt. Dabei lassen sich die Vorwürfe problemlos belegen.

Was steckt hinter den Schmuggelvorwürfen? Grafikkarten und Prozessoren sind schon länger sehr teuer. In China kommt außerdem hinzu, dass bestimmte Grafikchips und Produkte für den Verkauf verboten sind. Aus diesem Grund denken sich Schmuggler verschiedene Tricks aus, um dennoch die Produkte nach China zu bringen und dort gewinnbringend zu verkaufen.

Bekannt wurde etwa die Aktion, bei der Schmuggler Nvidia-Grafikkarten zwischen lebenden Hummern versteckten. Andere sollen im großen Stil Grafikkarten im Wert von 1 Million US-Dollar nach China verkauft haben. Die chinesische Polizei und Zollbehörden posten regelmäßig Bilder von umfangreichen Funden.

Amerikanische KI-Firma sieht in Schmuggel große Gefahr für US-Wirtschaft

Die KI-Firma Anthropic erklärte in einem Blogpost, dass sich hinter dem Schmuggel ein systematisches Problem verbirgt. Obendrein glaubt man, dass die Durchsetzung der Ausfuhrbestimmungen mehr Mittel erfordert und dass das mit der „AI Diffusion Rule“ eingeführte Stufensystem angepasst werden muss, um Ländern der Stufe 2 einen besseren Zugang zur Technologie zu ermöglichen. So erklärte Anthropic in einem Blogpost:

Chip-Schmuggel ist eine große Bedrohung: China hat ausgeklügelte Schmuggeloperationen etabliert, mit dokumentierten Fällen, bei denen Chips im Wert von Hunderten von Millionen Dollar betroffen waren. In einigen Fällen haben die Schmuggler kreative Methoden angewandt, um die Ausfuhrkontrollen zu umgehen, z. B. das Verstecken von Prozessoren in Babybauchprothesen oder das Verpacken von Grafikprozessoren neben lebenden Hummern. Chinesische Firmen gründen weiterhin in rasantem Tempo Scheinfirmen in Drittländern, um Exportkontrollen zu umgehen.

Anthropic argumentiert zusätzlich, dass von den Schmugglern eine große Gefahr auch für die US-Sicherheit ausgehe.

Damit setzt sich Anthropic auch für strengere Kontrollen und die Durchsetzung der neuen KI-Vorschriften ein. Doch das scheint Nvidia nicht zu gefallen. Denn stärkere Kontrollen und Einschränkungen könnten auch das Auslandsgeschäft von Nvidia und die Einnahmen aus dem Chipverkauf bedrohen. Nvidia erklärte nun, dass es sich bei den Schmuggelgeschichten nur um „Lügenmärchen“ handelt.

Nvidia widerspricht Vorwürfen, erklärt: Amerikanische Unternehmen sollten sich auf Innovationen konzentrieren

Das sagte Nvidia: Nvidia erklärte gegenüber dem englischsprachigen Magazin CNBC:

Amerikanische Unternehmen sollten sich auf Innovationen konzentrieren und sich der Herausforderung stellen, anstatt Lügenmärchen zu erzählen, dass große, schwere und empfindliche Elektronik irgendwie in einem ‚Babybauch‘ oder ‚neben lebenden Hummern‘ geschmuggelt wird.

Interessant ist jedoch, dass sich der gefälschte Babybauch und auch die lebenden Hummer problemlos nachweisen lassen: So wurde etwa in China eine Frau festgenommen, die versucht hatte, Grafikchips in einer Bauchprothese nach China zu schmuggeln. Davon berichtet Bloomberg.com und man erkennt auf dem Bild auch deutlich die Prothese neben den geschmuggelten Chips. Über die Schmuggler, die Nvidia-Grafikkarten zwischen lebenden Hummern versteckten, hatten wir auf MeinMMO berichtet.

Warum schmuggeln so viele Personen? Trotz hoher Strafen versuchen es Schmuggler immer wieder, Hardware nach China zu bringen. Das liegt vor allem an der Umsatzsteuer von 13 %, die man in China zahlen muss, und an den Verboten, die den Schmuggel besonders lohnenswert erscheinen lassen.

Vielen Schmugglern ist es wohl das Risiko wert, für den Mehrwert Hardware über diverse Wege in das große Land im Osten zu transportieren: Jemand wollte heimlich 306 Prozessoren schmuggeln, doch seine „abnormale Haltung“ lässt ihn auffliegen