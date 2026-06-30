Schedule 1: Alle Autos in der Übersicht – Das ist das beste Fahrzeug

In Schedule 1 könnt ihr neben eurem Skateboard auch Autos kaufen, um mit ihnen durch die Map zu fahren. Welche Exemplare es gibt, wie viel sie kosten und welche zu den besten gehören, erfahrt ihr hier.

Wie viele Autos gibt es? In Schedule 1 existieren derzeit 7 Fahrzeuge, die ihr erwerben könnt. Je nach ausgewähltem Modell bieten die Autos Boni im Lagerplatz sowie in der Fahrzeuggeschwindigkeit, kosten dementsprechend aber auch mehr oder weniger. Vor allem in der Anfangszeit eures Drogenimperiums, in der euer Geldbeutel noch spärlich gefüllt ist, solltet ihr zweimal überlegen, welches Auto ihr erwerbt. Einige lohnen sich mehr als andere.

Wo kann ich Autos kaufen? Autos könnt ihr nur an einem Standort kaufen: Hyland Auto – dem einzigen Autohändler in Schedule 1. Besucht den Laden zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr und sprecht dort mit Jeremy, dem Händler, wenn ihr eine Wahl getroffen habt. Beachtet, dass ihr für den Kauf von Fahrzeugen den notwendigen Betrag in eurem Bankkonto haben müsst. Bargeld wird leider nicht akzeptiert.

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Alle Autos aus Schedule 1 – Preise und Daten

Wir listen euch nun in einer Tabelle alle verfügbaren Fahrzeuge auf die ihr erwerben könnt. Dabei findet ihr die Geschwindigkeiten sowie Preise und andere nützliche Daten, die euch den Kauf erleichtern können:

Aussehen Name Max. Speed Lagergröße Preis Shitbox 53 km/h 5 $5,000 Veeper 86 km/h 16 $9,000 Bruiser 68 km/h 5 $12,000 Dinker 77 km/h 8 $15,000 Hounddog 84 km/h 5 $25,000 Hotbox 80 km/h 5 $30,000 Cheetah 93 km/h 4 $40,000

Welches Fahrzeug ist das beste? Wenn ihr das nützlichste und gleichzeitig beste Auto in Schedule 1 haben wollt, solltet ihr den Veeper kaufen. Es handelt sich um das zweitgünstigste Auto, bietet aber dafür den größten Lagerplatz, um so viele Dinge wie möglich zu transportieren. Andere Fahrzeuge können euch eventuell mehr Geschwindigkeit bieten, doch das nützt euch nichts, wenn ihr immer zwischen den Standorten wiederholt hin und her fahren müsst, weil ihr nicht alle eure hergestellten Produkte mit euch tragen könnt.

Ich kann mir kein Fahrzeug leisten, was soll ich tun? Wenn ihr arm dran seid, könnt ihr euch vorerst ein Skateboard zulegen. Den Laden hierfür findet ihr im Container „Shred Shack“, der sich neben „Bud’s Bar“ befindet. Sprecht mit dem Händler. Zuerst reicht jedes Board das ihr in eurem Inventar mitnehmen könnt, aber später solltet ihr euch das goldene Skateboard zulegen – es ist das schnellste seiner Art.

Das waren alle Informationen zu den Fahrzeugen und welches von ihnen zu den besten gehört. Für welches Auto habt ihr euch entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Schedule 1 findet ihr hier in unserer Übersicht: 8 Tipps und Tricks zu Schedule 1, die ihr noch nicht kennt