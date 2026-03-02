Sammler kauft seltenes Spiel, doch der US-Zoll weiß wohl nicht mehr, was eine Floppy-Disc ist

Sammler kauft seltenes Spiel, doch der US-Zoll weiß wohl nicht mehr, was eine Floppy-Disc ist

Ein Sammler freute sich auf die Lieferung eines seltenen Stücks Videospielgeschichte. Die Vorfreude hielt aber nicht lange an, denn das Öffnen des Pakets hielt eine böse Überraschung für den Nutzer bereit. 

Was ist passiert? Der Nutzer Keripo berichtet in seinem Beitrag auf X vom 27.02.2026, dass er eine seltene Demo-Version der Visual-Novel Tsukhime Trial Edition bestellt habe.

Der Startpunkt des Paketes soll laut dem Nutzer Portugal gewesen sein. Dabei soll es erst von DHL Express versandt worden sein. Nach einer verlängerten Wartezeit und Bestätigung per E-Mail soll der Nutzer die Nachricht erhalten haben, dass die Sendung für weitere Inspektionen an den amerikanischen Zoll- und Grenzkontrolldienst übergeben wurde (via X).  

Umso größer war die Enttäuschung, als er beim Öffnen des Paketes feststellen musste, dass die Floppy-Disk, welche das Spiel beinhaltete, komplett zerstört worden war. Das ist außerdem nicht das erste Mal, dass Hardware beim Transport zerstört wurde: Ein anderer Nutzer stellt schmerzlich fest, warum in Deutschland „bitte nicht werfen“ auf Paketen steht. 

Einige Nutzer auf X schreiben in den Kommentaren des Posts, dass möglicherweise DHL die Visual Novel als illegale Pornografie markiert habe und deshalb den Inhalt zerstört habe. Denn laut den Richtlinien auf der Seite des Versanddienstleisters ist es unter anderem verboten, pornografische Inhalte zu versenden.

Zoll kontrolliert Sendungen nach bestimmten Richtlinien

Warum wurde der Paketinhalt untersucht? Der Zoll öffnet Pakete aus unterschiedlichen Gründen zu Überprüfungszwecken:

  • Unvollständige Informationen wie zum Beispiel fehlende, falsche oder nicht ausgefüllte Versandaufkleber.
  • Unstimmigkeiten bei Produktbeschreibung, Menge oder Gewicht.
  • Stichprobentests durch spezialisierte Software, bei der Sendungen zur weiteren Kontrolle gekennzeichnet werden (via mugroup).

Darunter ist vermutlich auch die Sendung des Nutzers gefallen. Es ist jedoch unklar, warum genau das Paket geöffnet wurde und weshalb die enthaltene Demo-Disk zerstört wurde. Ebenso ist eine Floppy-Disk, welche seit 1973 erstmals auf dem Markt erschienen ist, seit mehreren Jahrzehnten veraltete Hardware (via schule-bw.de). Das kann unter Umständen bei Unwissenheit zu Verwirrungen während einer Inspektion geführt haben.

Denn nicht jeder kennt heutzutage das alte Speichermedium. Zum Beispiel erkennen Personen im Alter von 6-18 Jahren zu etwa 67 Prozent keine Floppy-Disk mehr und können diese nicht mehr richtig identifizieren (via YouGov).

Nutzer verliert nicht nur eine Diskette, sondern ein Stück Geschichte 

Wieso ist der Verlust der Demo tragisch? Das Spiel war eines der wenigen verfügbaren Exemplare, die es überhaupt noch weltweit gibt. Laut dem Nutzer sind nur noch etwa 50 Stück im Umlauf. 

Zudem ist es ein Glücksgriff, solch eine seltene Demo-Disk eines 27 Jahre alten Spieles überhaupt noch zu finden. Denn viele physische Probeversionen gehen im Laufe der Jahre verloren. Neben den nicht bekannten Kosten für den Nutzer wurde mit der Floppy-Disk ein seltenes Sammlerstück vernichtet, welches nun für immer verloren ist. 

Es gibt zwar digitale Archivierungen der Vollversion von 2001, aber die Demo ist physisch wesentlich schwieriger auffindbar.

Deswegen holt am besten Sammlerstücke persönlich ab, sofern es möglich ist. Aber nicht nur der Inhalt einer Floppy-Disk kann für manche Menschen interessant sein. Ein anderer Nutzer zeigt seinen Einfallsreichtum in einem Bastelprojekt. Er verwertet alte Hardware und macht daraus etwas Neues: Ein kreativer User hat hunderte, wertlose Diskettenlaufwerke gekauft und macht jetzt damit Musik

