Ein kreativer User hat hunderte, wertlose Diskettenlaufwerke gekauft und macht jetzt damit Musik

Ein User zeigt, was man mit der alten Hardware wie Disketten und Co. noch anstellen kann. Das musikalische Ergebnis ist wirklich beeindruckend.

Disketten und alte Festplatten benutzt kaum noch wer, denn die Technik gilt im Jahr 2022 als veraltet. Kaum ein User wird in seinem Gaming-PC heute noch ein Laufwerk für Disketten haben, außer er liebt den Retro-Aspekt oder möchte alte Klassiker von Diskette zocken.

Doch was macht man mit der Hardware, die heute kaum noch wer brauchen kann? Ein User hat hunderte dieser fast wertlosen Geräte gekauft und daraus ein Musikinstrument gemacht. Klingt verrückt und das ist es auch.

YouTuber musiziert nur mit Geräuschen von alter Hardware

Wieso kann man mit Hardware Musik machen? Alle Geräte machen Geräusche. So piept etwa eure Konsole, wenn ihr sie anschaltet oder eine Festplatte brummt im tiefen Bass, wenn ihr sie benutzt. Genau diese Geräusche verwendet der YouTuber, um damit Musik zu erzeugen.

Über eine Software stimmt er dann genau ab, wie die Geräusche aktiviert werden müssen, damit sie im richtigen Augenblick das passende Geräusch beziehungsweise den richtigen Ton abgeben. Das finale Ergebnis könnt ihr euch im knapp 4 Minuten langen Video ansehen:

Woraus besteht das Computer-Orchester? Der YouTuber schreib selbst, welche Hardware er für sein Orchester nutzt. Aktuell hat er:

512 Diskettenlaufwerke

16 Festplatten

4 Scanner

Was verbraucht das an Strom? In seinem Video erklärt er auch, wie viel Strom sein Orchester verbraucht. Im Schnitt liegt der Verbrauch bei 300 Watt. Das ist etwa so viel, wie ein mittelklassiger Gaming-PC beim Zocken benötigt. Als Maximum hat er aber schon einen Verbrauch von über 1,2 Kilowatt gemessen.

Zum Vergleich: Mit einer Kilowattstunde Strom könnt ihr etwa eine LED-Lampe mit 9 Watt über 100 Stunden leuchten oder euren Fernseher rund 7 Stunden laufen lassen.

Mit Hardware Musik zu spielen, ist keine neue Idee

Die Idee, mit alter Hardware Musik zu machen, ist vermutlich schon (fast) so alt wie die Hardware selbst. So hatte es bereits andere YouTuber gegeben, die mit Diskettenlaufwerken Musik spielen (via YouTube.com).

Dabei nutzen die Personen nicht nur Computer-Hardware, sondern so ziemlich alles, was ihnen gerade in die Hände fällt. Da wird dann schnell mal eine Elektrozahnbürste oder ein Wasserkocher zum Musikinstrument umfunktioniert.

Wie sich etwa das Hauptthema von „Fluch der Karibik“ auf elektronischen Zahnbürsten anklingt, könnt ihr euch in folgendem YouTube-Video anhören:

Und solche etwas anderen Musikvideos kommen bei den Zuschauern richtig gut an. So schreibt etwa ein User unter einem der Videos des Channels Device Orchestra (via YouTube.com):

Hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, dass sich eine Zahnbürste, ein Bügeleisen, eine Schreibmaschine, ein Toaster, ein PS3-Controller und zwei Kreditkartenmaschinen zu einem absoluten Meisterwerk vereinen würden, hätte ich eine Zeitmaschine erfunden, um schneller zu diesem Moment zu gelangen.

