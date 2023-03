Sammelfiguren im Wert von 30 Millionen $ müssen wohl sterben – Darunter auch Harry Potter

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Laut Kotaku sei er ein Funko-Mitarbeiter, der gegenüber der Gaming-Seite erzählt: Die Figuren würden in riesigen Schreddern landen. Das, was übrig bleibt, werde entweder recycelt oder weggeworfen.

Gegenüber Kotaku erzählt der Reddit-Nutzer, der mit einem Freund unterwegs war, dass er zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sei, um den traurigen Anblick der weggeworfenen Bestände einzufangen. Als Grund, warum er das Video öffentlich teilte, gab edelwiess20 an:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut des Nutzers befanden sich die Figuren in einer Mülldeponie in Washington. Bei all den Paketen handle es sich um noch verschlossene Verpackungen. Sie enthielten Funkoverse Game Produkte aus Nightmare before Christmas, Aggretsuko, Harry Potter und Jurassic Park.

Insert

You are going to send email to