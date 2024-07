„Sam“ aus Supernatural wollte beim Vorsprechen zu cool sein, verlor damit fast die Rolle, weil ihn die Leute für zu doof hielten

How I Met Your Mother – Promo-Teaser zur 8. Staffel mit Fokus auf Barney

Der Manager rief bei Kripke an und erzählte ihm, wie klug Padelecki eigentlich ist. Im SAT, einem Test für Studienplatzbewerber in den USA, erhielt er eine sehr gute Wertung. Er hatte ein Stipendium und war Debattier-Champion. Daraufhin gab ihm Kripke nochmal die Chance, vorzusprechen.

Wie lief das erste Vorsprechen für Jared Padelecki? Im Interview-Format von Michael Rosenbaum Inside of You sprach Jared Padelecki auch über sein erstes Vorsprechen für Supernatural. Das lief gar nicht mal so gut, denn Eric Kripke, der Macher der Serie, wollte ihn erstmal nicht haben, denn er wirkte wohl nicht intelligent genug.

In den 15 Staffeln zwischen 2005 und 2020 wurde Supernatural zur Kultserie und das liegt auch am Charme der beiden Hauptdarsteller. Fast hätte Jared Padelecki die Rolle als Sam aber nicht bekommen, weil er beim Vorsprechen zu cool sein wollte.

In Supernatural ist Dean der impulsive coole Bruder, während Sam ein wenig gesottener und smarter an viele Situationen herangeht. Bei seinem Vorsprechen wollte Jared Padelecki, der Schauspieler von Sam, aber etwas zu cool sein und hätte damit fast die Rolle verloren.

