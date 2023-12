Hauptdarsteller von Supernatural teasern eine mögliche Fortsetzung an – „Werden derzeit einige Gespräche darüber geführt“

Was haltet ihr von einer möglichen Fortsetzung von Supernatural? Würdet ihr euch über eine 16. Staffel freuen oder haltet ihr die Geschichte für auserzählt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Bisher gibt es noch keine Ankündigung von offizieller Seite, inwiefern eine Fortsetzung von Supernatural in Planung ist. Es bleibt also abzuwarten, wie die Gespräche der dazu weiter verlaufen.

Ob man dabei eine weiteren Staffel Supernatural oder eine Fortsetzung in Form eines Films oder Spin-offs in den Fokus nimmt, sagten die beiden Schauspieler nicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Doch in einem Convention-Panel der beiden Hauptdarsteller klingt es so, als bestünde doch noch Hoffnung auf eine weitere Staffel.

Eigentlich fand die Fantasy-Serie Supernatural mit Staffel 15 seinen endgültigen Abschluss. Doch bei einer Convention im November 2023 klang es so, als bestünde doch noch Hoffnung auf eine Fortsetzung. Denn die beiden Hauptdarsteller Jared Padalecki und Jensen Ackles teaserten eine mögliche Rückkehr von Sam und Dean an.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to