Ein Horror-Anime war so beliebt, dass er ein eigenes Spiel auf Steam bekam – dabei hat es ihn nie gegeben

Ein gruseliger Anime beschäftigte jahrelang tausende von Nutzern, obwohl es ihn wahrscheinlich nie gegeben hat. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was es mit Saki Sanobashi auf sich hat.

Was ist das für ein Anime? Saki Sanobashi, auch bekannt unter dem Namen „Go for a Punch“, ist ein Anime aus den 80er Jahren, in dem eine Gruppe von Mädchen in einem Badezimmer ohne Türen eingesperrt ist. Sie diskutieren darüber, den Raum niemals verlassen zu können, ehe sie nach und nach verzweifeln und die Hoffnung verlieren.

Der Anime endet damit, dass sich die Mädchen das Leben nehmen. So erinnerte sich zumindest ein Nutzer der Plattform 4chan unter einem Thread aus dem Jahr 2015.

Daraus entstand eine wilde Suche nach dem ursprünglichen Video.

Der Anime, den es nie gab – oder doch?

So sah die Suche nach dem Anime aus: Auf den ursprünglichen Post meldeten sich einige Nutzer, die den Poster nach mehr Details fragten. Seine Beschreibung hatte sie offenbar neugierig gemacht. Der anonyme Poster erinnerte sich an ein paar Details:

Es seien insgesamt 9 Mädchen gewesen, eine davon habe sehr helle, fast weiße Haare gehabt.

Die anderen Mädchen hätten einander sehr ähnlich gesehen und buschige, braune Haare gehabt.

Das Video habe er 2011 gesehen, die Qualität wirkte jedoch wie etwas, das aus den 80er-Jahren stammt.

Der Nutzer erinnerte sich an den Namen „Go for a Punch“, vermutete jedoch, dass der Titel des Videos nicht unbedingt dem Namen des Animes entsprach

Daraufhin machten sich einige Nutzer auf, diesen mysteriösen Anime zu finden. In einem weiteren Thread wurde schließlich der Name Saki Sanobashi ins Spiel gebracht. Obwohl der Name nie bestätigt wurde und in dieser Form im Japanischen keinen Sinn ergibt, hielt er sich hartnäckig.

Immer wieder berichteten Leute davon, den Anime gesehen zu haben, auch wenn Details abwichen. So waren es in manchen Versionen beispielsweise nur 3 Mädchen statt 9. Einig war man sich jedoch, dass es ein blondes Mädchen gab – bei ihr soll es sich um die namensgebende „Saki“ gehandelt haben.

Auf Reddit entstanden gleich zwei Communitys, die sich mit der Suche beschäftigen:

Der ursprüngliche SakiSanobashi-Subreddit

Sowie der neuere Subreddit SakisanNoBashitsu für diejenigen, die die Suche wirklich ernst nehmen.

Beide Subreddits haben mehrere Tausend Mitglieder.

Großen Zuwachs erhielt die Suche zudem durch ein Video des YouTubers Whang! aus dem Jahr 2019, das mehr als 1 Million Aufrufe erreichte.

Trotz aller Bemühungen, den Anime zu finden, ist bis heute unklar, ob es Saki Sanobashi jemals gegeben hat. Obwohl nicht auszuschließen ist, dass irgendwo ein obskures Video existiert, das der Beschreibung des Posters entspricht, scheint die Tendenz eher in die Richtung zu gehen, dass es diesen Anime nie gab.

Der Poster könnte entweder ein Troll gewesen sein, oder verschiedene tatsächlich existierende Anime in seiner Erinnerung vermischt haben.

Das hält einige Nutzer jedoch nicht davon ab, hartnäckig an die Existenz von Saki Sanobashi zu glauben. So wurde umgekehrt ein Nutzer, der behauptete, der ursprüngliche Poster zu sein und sich das Ganze ausgedacht zu haben, seinerseits als unecht überführt (via Reddit).

Der Reiz liegt vermutlich darin, wie eindrücklich der ursprüngliche Poster den Anime beschrieben hat. Schließlich gehört schon einiges dazu, hartgesottene 4chan-Nutzer derart zu erschüttern. Zudem wirkt die Beschreibung eben wie etwas, das es tatsächlich einmal gegeben haben könnte.

Schließlich hat doch jeder schon einmal von wirklich abgefahrenen Anime gehört oder ist online viel zu jung auf wirklich verstörende Videos gestoßen. Ein anderes Geheimnis, dass Nutzer jahrelang beschäftigte, wurde 2024 übrigens endlich gelöst. Von daher ist nicht auszuschließen, dass wir irgendwann doch noch die Wahrheit über Saki Sanobashi erfahren werden.

Die Ungewissheit hielt einige Fans jedoch nicht davon ab, einfach ihr eigenes Saki Sanobashi zu machen – in der Form eines Spiels aus Steam.

Was ist das nun für ein Spiel? Go For A Punch! Saki Sanobashi ist eine Visual Novel, die am 14. September 2023 auf Steam erschienen ist. Die Handlung orientiert sich an dem ursprünglichen Post und folgt 4 Schülerinnen, die in der Toilette einer verlassenen Schule eingesperrt sind. Die Entwickler versprechen jedoch geringe Abweichungen und Twists.

Das Spiel steht bei einer Gesamtwertung von „Überwiegend Positiv“ und kostet auf Steam aktuell 1,39 €, was 30 % Rabatt zum Normalpreis von 1,99 € entspricht.

