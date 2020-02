Warcraft 3: Reforged sieht mit Custom Map aus wie WoW – „Okay, das ist episch“

Ein Modder verwandelt Warcraft 3: Reforged in ein Third-Person-RPG. Spieler feiern die Videos und vergleichen es mit WoW.

Was ist das für eine Map? Trotz der gespaltenen Stimmung um Blizzards Warcraft 3: Reforged spielen einige Spieler gern. Zumindest bekunden sie großes Interesse in den Kommentaren unter den Videos von Modder Serj Vasylyshyn. In seinen Videos demonstriert er, wie er WC3: Reforged in der Third-Person-Ansicht spielt.

Dabei kommt ein heimisches WoW-Feeling auf. Durch die Ansicht und die Map-Veränderung wirkt es, als würde man in der World of Warcraft herumlaufen.

Wie PCGamer berichtet, sind solche RPG-Maps und Third-Person-Mods, die Vasylyshyn verwendet, nichts Neues für Warcraft 3. Dennoch ist es spannend, diese im aktuellen Reforged zu sehen.

Wie sieht das aus? Im ersten Video sieht man den Charakter durch ein kleines Dorf laufen. Entlang eines Flusses stößt er schon bald auf einen Feuer-Golem, der sich vor dem Spieler zum Leben erweckt.

Der gespielte Charakter kann mit seinem Schwert angreifen und nutzt außerdem einen Feuerzauber im Kampf.

Das zweite Video geht knapp 5 Minuten. Vasylyshyn schreibt, dass jemand sehen wollte, wie diese Modifikation des Spiels in geschlossenen Räumen aussieht. Er kämpft dort in einer Festung gegen Skelettkrieger und kämpft sich Stück für Stück zu einem großen Portal durch.

Mit seinen Verbündeten betritt er das Portal und landet an einem offenbar unfertigen Platz auf der Map.

Ist die Mod bereits fertig? Sein Projekt nennt er „Engless Tale: Dragon Hunter“ (Vermutlich ist Endless Tale gemeint) – es soll eine RPG-Map für Singleplayer werden. Alles, was man in den Videos sieht, sei noch Work-in-Progress und könnte sich noch stark verändern.

Was sagen die Spieler dazu? In den Kommentaren zu den hier eingebetteten YouTube-Videos erntet dieses Projekt viel Lob. Einer der am höchsten bewerteten kommentare lautet „Okay, das ist episch“. Andere sagen:

„WTF das sieht großartig aus“

„Bleib dran, Kumpel, es sieht toll aus“

„Umhang, Rüstung und Schild sehen besser aus als im aktuellen WoW“

„Das ist tatsächlich geleaktes Gameplay von einem der neuen Dungeons in WoW Shadowlands“

Schon in der Beta von WC3: Reforged wurde das Game mit WoW verglichen – wer gewann den Schönheitsvergleich?

Andere erinnern aber auch daran, dass Blizzard sich die Rechte für Mods sichert, die Nutzer erstellen. Möglicherweise würden sie ihn nicht mal als Autor dort nennen. Doch Vasylyshyn schreibt, dass das für ihn nichts ändert. Er habe Spaß an dem Prozess des Erstellens. „Vielleicht hat später jemand Spaß, wenn er es spielt. Egal, wer als Autor angezeigt wird.“

Wie gefällt euch das Projekt? Würdet ihr die Map ausprobieren?

Derweil gibt Blizzard die Rückgaben für WC3: Reforged frei – Spieler wollen ihr Geld zurück.