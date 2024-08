Drehen, schütteln und bequem sein: Der Roto VR Explorer möchte VR mit der Meta Quest 3 revolutionieren

Zentrales Element vieler VR-Umgebungen ist heutzutage Hochskalierung per neuralen Netzwerken, wie zum Beispiel durch DLSS von Nvidia. Wer sich die Hintergründe und Entwicklungen dieser Technik interessiert, findet Infos und weiterführende Links in diesem Artikel bei uns: Intel, AMD und Google chancenlos gegen Nvidia – Darum solltet ihr euch als Gamer für das Wettrüsten bei KI interessieren

Kann ich den VR-Stuhl schon kaufen? Noch ist der Roto VR Explorer nicht erschienen, aber auf der offiziellen Seite lässt er sich vorbestellen. Im Oktober soll er dann ausgeliefert werden. Allerdings wertet ihr recht tief in die Tasche greifen müssen. Es sind rund 799 Pfund Sterling, also inklusive Versand, umgerechnet sicher mehr als 850 Euro zu berappen. Alle Infos findet ihr auf der offiziellen Homepage .

Hier könnte dieser Gaming-Chair helfen, da er zumindest eine Bewegung in der Horizontalen nachstellt, was theoretisch dem Gehirn helfen sollte sich wohlzufühlen.

Was soll der Roto VR Explorer bringen? Zuvorderst soll er die Immersion erhöhen, denn abseits der eigenständigen Drehung, die auf Bewegungen des Spielers im jeweiligen Game reagiert, verfügt der Stuhl auch über eine Rumble-Funktion. Diese erschüttert die Sitzfläche, um verschiedene Ereignisse im Spiel zu begleiten oder Oberflächen zu simulieren. Die Befehle hierfür empfängt er kabellos vom Headset, an dem ein Dongle angebracht wird.

Was muss ich mir unter dem Roto VR Explorer vorstellen? Dabei handelt es sich um einen kompakten Gaming-Chair ohne Armlehnen, der auf einer runden Plattform angebracht ist. Auf dieser dreht sich der Stuhl auf Kommandos eines Trackers, der an eurem Kopf angebracht wird. Das VR-Headset dient derweil weiterhin als Sichtfläche, der Stuhl erweitert das Erlebnis einfach.

