Elon Musk ist sich sicher: Ihr alle könntet sogar Pro-Gamer schlagen, wenn man euch einen Chip ins Gehirn setzt

Neuralink ist in erster Linie ein Hilfsmittel für Gelähmte, doch fürs Gaming könnte das Implantat eine Revolution sein. Ein stundenlanger Podcast beleuchtet das Thema.

Um was für einen Chip geht es? Gemeinsam mit weiteren Investoren gründete Elon Musk 2016 Neuralink. Das Unternehmen entwickelte in den Folgejahren ein gleichnamiges Gerät. Dieses dient zur Kommunikation des menschlichen Gehirns mit Computern. Anfang 2024 wurde Neuralink erstmals einem Menschen implantiert, dem US-Amerikaner Noland Arbaugh (via Tagesschau).

Am Deep Dive hätte Elon Musk als Fan von Videospielen und modernsten Technik-Gimmicks sicher seinen Spaß, wir stellen es euch vor:

„Lasst uns Menschen Superkräfte geben“

Was sagt Elon Musk? Der US-Milliardär ist überzeugt, dass Neuralink eine große Zukunft bevorsteht. Die Technik ist zwar noch in einem frühen Stadium und diene vorerst vorrangig dazu, Gelähmten oder möglicherweise bald Blinden neue Lebensqualität zu ermöglichen, aber in Zukunft sehe er auch Potenzial für gesunde Menschen.

Denn wie bereits der erste Patient bei Joe Rogan berichtete (unser Artikel dazu: „Aimbot Im Kopf“), sei das Potenzial im kompetitiven Wettkampf in Videospielen enorm. Denn das Implantat reduziere die Reaktionszeit und steigere die Rate, in der das Gehirn Informationen aufnehmen könne, enorm.

So könne es quasi jeder mit Pro-Gamern aufnehmen, vor allem wenn es um rasche Auffassung, Zielen und punktgenau-blitzschnelle Reaktionen gehe.

Woher kommt diese Aussage? Elon Musk war Teil eines umfangreichen Podcasts mit Millionenpublikum bei dem russisch-US-amerikanischen Informatiker Lex Fridman.

Ungefähr an dieser Stelle spricht Elon Musk über Neuralink. Ferner kommen in dem rund acht Stunden langen Podcast mit Lex Fridman aber auch Experten wie der leitende Neurologe von Neuralink zu Wort, sowie am Ende auch der bereits erwähnte erste Patient, Noland Arbaugh. Wer also die volle Ladung Neuralink-Wissen aufsaugen möchte, bitte sehr:

Wie sieht laut Elon Musk die Zukunft von Neuralink aus? Wie von ihm gewohnt, ist der Tech-Milliardär nicht scheu, große Pläne darzulegen. So könne er sich durchaus eine Zukunft für Neuralink vorstellen, die in Richtung von Konzepten wie Cyborgs oder der aus Deus Ex bekannten Augmentation geht: Lasst uns Menschen Superkräfte geben.

